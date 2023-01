Hilfsprojekt für die Ukraine: "Können einfach nicht wegschauen"

Alles begann im Dezember mit der Lieferung von vier Notstromaggregaten in die Ukraine, jeweils zwei angekauft von David Berl (Laxenburg) und Herbert Janschka, (Wiener Neudorf), die dank Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren in die ukrainische Botschaft nach Wien gebracht wurde. Botschafter Vasyl Khymynets nahm die Aggregate persönlich in Empfang und steht seitdem in Kontakt mit den beiden Gemeinden.

Diese Initiative hat Berl nicht mehr losgelassen. Er überlegt seitdem verschiedene Szenarien, wie man zumindest einer bestimmten Region in der Ukraine weiterhin helfen kann und berief eine „Ukraine-Konferenz für Gemeinden“ im Laxenburger Rathaus ein.

Gemeinden aus Speckgürtel haben Möglichkeiten

Berl berichtet: „Wir haben uns gesagt, wer, wenn nicht wir aus dem Speckgürtel, können noch ein wenig mehr helfen.“

So eröffnete er den Nachmittag, zu dem viele Vertreter aus den größten Gemeinden des Bezirks angereist waren, wie man Amtskollegen in der Ukraine gezielt unterstützen könnte. „Unsere vier Aggregate gelangten direkt nach Solotschiw, das ist eine Kleinstadt mit ungefähr 10.000 Einwohnern“, erzählte Berl den Anwesenden. Eine Kleinstadt, die auch noch zweieinhalbtausend Binnenflüchtlinge aufgenommen hat. Dort würden die Aggregate derzeit für Wärmeräume und medizinische Einsätze verwendet werden. Auch der ukrainische Botschafter war nach Laxenburg gekommen, um den Gemeindevertretern und Landesrat Martin Eichtinger, ÖVP, persönlich für ihren Einsatz zu danken. Aktuell sei man auf der Suche nach technischen Gerätschaften, nach Müllfahrzeugen, noch funktionsfähigen Baggern, Löschfahrzeugen oder Ähnlichem.

„Helfen kann man mit vielen Dingen, die im kommunalen Alltag wichtig sind“

„Helfen kann man mit vielen Dingen, die im kommunalen Alltag wichtig sind“, sagte der Botschafter, „aber das wissen Sie am besten.“ Ein besonderer Dank des Botschafters ging an Vösendorfs Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, für seine Hilfslieferungen in die Region Butscha, bei denen er persönlich am Steuer saß. Janschka ist die zweite treibende Kraft hinter dem Projekt: „Selbst in einem neutralen Land wie Österreich kann man nicht zuschauen, was gerade in der Ukraine passiert.“

Solotschiw liegt 30 Kilometer südöstlich von Kiew, „wir werden kommende Woche auch eine längere Videokonferenz mit dem Bürgermeister von Solotschiw haben, um ganz genau zu erfahren, wie der Stadt am besten geholfen werden kann“. Wichtig sei, „im Bezirk ein Netzwerk aufzubauen, auf das man zugrückgreifen kann, wenn man weiß, was in Solotschiw am dringendsten benötigt wird“. Berl fügt hinzu: „Überfordern oder zwingen kann man niemand. Aber ich denke, ein gutes Projekt spricht für sich selbst und bewegt alle zum Helfen.“

