Gerade in diesem Sommer wird auf Mödlings Baustellen eifrig gearbeitet – Hitzewellen und Rekordtemperaturen zum Trotz.

Bei der Firma Handler Bau, die die Baustelle im Südstadtzentrum in Maria Enzersdorf betreut, stand die Arbeit dieses Jahr noch nicht komplett still, wie Projektleiter Jürgen Walli im NÖN-Gespräch erzählt: „Aufgrund der Hitze wurden die Arbeiten bei uns nur teilweise eingestellt. Das Ende der Bauarbeiten sollte daher nach wie vor im Plan sein.“

Ob die neue Regelung zum Tragen kommt, liegt laut Walli vor allem am Ort und an der Art der Bauarbeiten. „Beispielsweise kann man Schalungsarbeiten im Keller auch bei hohen Temperaturen verrichten, da es unten schön kühl ist. Für den Arbeitgeber ist die Regelung natürlich eine wesentliche Einschränkung, aber man merkt, dass es besser für den Mitarbeiter ist, die Arbeit ruhen zu lassen, da die Leistung nachlässt“, erklärt Walli.

"Arbeiter haben einen gut organisierten Zeitplan"

Auf der Baustelle in Maria Enzersdorf kam es vereinzelt zu Problemen wegen der Hitze. „Das war aber darauf zurückzuführen, dass zu wenig Wasser getrunken wurde“, versichert der Projektleiter.

In Brunn am Gebirge bekommt das Galaxy-Fitnesscenter einen neuen Standort. Gearbeitet wird trotz heißer Temperaturen. „Die Arbeiter haben einen gut organisierten Zeitplan. Wenn die Temperaturen nach oben klettern, verrichtet das Team im Inneren des Gebäudes diverse Arbeiten“, erklärt Galaxy-Gesellschafter Thomas Haasmann. Die Gleichenfeier für das neue Fitnesscenter wird Anfang Oktober stattfinden, danach gehen die Arbeiten im Gebäudeinneren in die finale Runde.

Das Mödlinger Unternehmen „Silver Living“ ist auf Bauprojekte für Senioren spezialisiert und verwirklicht zur Zeit in Baden ein Projekt für Betreutes Wohnen. Alexandra Morgl von Silver Living betont: „Auf der Baustelle sind Arbeiten in unterschiedlichen Gebäudebereichen unter Berücksichtigung der Hitzeregelung möglich, beispielsweise am Morgen Dacharbeiten, zu Mittag Kellerausbau und Installationsarbeiten.“ Morgl ist sich jedoch bewusst: „Langanhaltende, überdurchschnittliche Hitzeperioden verlängern die Bauzeit laut ÖNORM; in Baden mussten wir Teile der Fassadenarbeiten zurückstellen, die Terminabweichung von ein bis zwei Wochen ist aber von den rund 20 Arbeitern in der Wassergasse aufholbar.“

Die derzeitigen Bauarbeiten rund um die neue Bahnunterführung der ÖBB in Mödling und Guntramsdorf sind in vollem Gange. Dabei sind die Arbeiten gemäß dem Bauzeitplan so geplant, dass auch „Schlechtwettertage“ wie praller Sonnenschein kein Problem darstellen, wie Thomas Simandl von den ÖBB erklärt: „Auf der Baustelle setzt der Auftragnehmer die erforderlichen Schritte wie früherer Arbeitsbeginn, Verschiebung von Arbeiten in der Nacht, um die Arbeiten zeitgerecht umzusetzen. Wenn es zu Ausfällen kommt, müssen gegebenenfalls Forcierungsmaßnahmen ergriffen werden.“

Im Süden bestimmt die Sonne den Rhythmus

Aus diesem Grund sei man auch auf dieser Baustelle mit allen Arbeiten im Zeitplan. Der ÖBB-Teil der Baustelle wird Ende September fertig. „Jedem, der sich im Sommer im Freien bewegt, ist bewusst, dass man bei körperlichen Arbeiten unter gewissen Temperaturen an die Grenzen kommt. Länder, in denen diese Temperaturen bereits seit Längerem gegeben sind, haben sich an die Bedingungen angepasst, zum Beispiel durch eine längere Mittagspause. Auf der anderen Seite haben sich die baufreien Zeiten im Winter verringert“, sagt Simandl.