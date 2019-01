Johannes Schmid vom Café Kanzlei in Mödling weiß in seiner Funktion als Bezirkswirtesprecher über die geplanten Neuerungen im Jugendschutzgesetz schon Bescheid: „Die Änderungen werden in der Praxis für mich als Tageslokal nicht so dramatisch ausfallen. Betroffen davon sind die Kollegen in der Abend- und Unterhaltungsgastronomie sowie der Handel.“

Dort müsse man jetzt verstärkt kontrollieren, ob die potenziellen Konsumenten und Käufer von Spirituosen schon 18 Jahre alt sind. Die Stichworte dazu lauten „Ausweispflicht und Kontrolle“. Schmid ist überzeugt: „Es wird ein spannendes Jahr werden, bis sich alle wieder an die neuen Regelungen gewöhnt haben.“

Manche Türen „gehen“ erst ab 18 Jahren auf

Um Probleme mit ausgehfreudigen 16- und 17-Jährigen von Grund auf zu vermeiden, öffnen viele Lokal-Betreiber in Mödling ihre Türen erst für Besucher ab dem 18. Lebensjahr.

Paul Schnecker vom Tortuga-Pub in der Mödlinger Klostergasse erzählt: „Als ich vor fünf Jahren das Lokal übernommen habe, war es für mich von Anfang an klar, dass ich Gäste erst ab 18 Jahre akzeptiere. Das Tortuga-Pub war vor meiner Zeit durch den Besuch sehr junger Lokalbesucher in Misskredit geraten, also haben wir eine ganz klare Altersgrenze gezogen. Zu Beginn hatten wir auch einen Türsteher, der die Ausweise der Besucher rigoros kontrolliert hat. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen, ganz junge Nachtschwärmer probieren es gar nicht mehr, ins Lokal eingelassen zu werden.“ Die gleiche Philosophie verfolgt auch Walter Kohl vom KuK in Mödling, Café, Cocktail-Bar und Partylounge in einem. 2019 feiert die Mödlinger Institution ihr 30-jähriges Jubiläum. „Wir haben schon vor 10 Jahren Ausweiskontrollen durchgeführt. Wir bieten eine Vielzahl an Spirituosen, das verträgt sich nicht mit jemandem, der erst 16 oder 17 Jahre alt ist.“

Nicht-Rauchen im KuK wird sehr geschätzt

Der Lokalbesitzer setzt auf den Nichtraucherschutz. „Seit April sind wir ein Nichtraucherlokal. Die positive Resonanz über diese Entscheidung wird ständig größer. Darauf wollen wir aufbauen“, betont er.

Für 16-Jährige in Mödling bleibt daher oft nur die Fahrt nach Wien. Das Überschreiten von Bundesländergrenzen spielt beim Ausgehen aufgrund der Harmonisierung von erlaubten Ausgehzeiten keine Rolle mehr.

Bernhard Kuri von der Mobilen Jugendarbeit MOJA sagt dazu: „Den Grundgedanken dahinter finde ich sehr gut. Dass die Ausgehzeiten von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gewesen sind, halte ich für sinnbefreit. Das Alter für Spirituosenkonsum hinaufzusetzen, war ein Politikum. Es wird sich zeigen, wie die Kontrolle in der Praxis aussehen wird. Ich denket dabei vor allem an die Verantwortung der Polizei, Fest-Veranstalter, Lokalbetreiber und der Eltern.“

Bezirkspolizeikommandant Peter Waldinger betont im NÖN-Gespräch: „Natürlich versuchen wir nachzuvollziehen, wenn ein Jugendlicher gewisse Uhrzeiten überschreitet und ob jemand das Ausgehalter erreicht hat. Das kann bis zu einer Befragung der Eltern gehen. Natürlich sollten auch die Wirte mitwirken, ob an Unter-18-Jährige harte Getränke ausgeschenkt werden.“