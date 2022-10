„Keine Experimente“ bei Bundespräsidentenwahl 2022

Zumindest was die Bundespräsidentenwahl anbelangt, spielte die neue Gruppierung keine Rolle. Gerade einmal 81.039 Stimmen (1,6%) – mit Wahlkarten – entfielen auf Michael Brunner. Nur Heinrich Staudinger schnitt noch schlechter ab (848/1,3 Prozent).

„Keine Experimente, sondern Stabilität“

NEOS-Nationalratsabgeordnete Martina Künsberg-Sarre, Perchtoldsdorf, geht davon aus, dass es „in den kommenden sechs Jahren auch an Alexander Van der Bellen als Staatsoberhaupt liegen wird, in Österreich den Rechtsstaat zu stärken und die Korruption im politischen System endlich zu beenden. Wir brauchen jetzt einen Präsidenten, dem der Zusammenhalt der Gesellschaft, und gerade auch der Europas am Herzen liegt. Gerade in turbulenten Zeiten braucht es keine Experimente, sondern Verlässlichkeit und Stabilität.“

