Gewählt wurde nicht nur die Kammerzusammensetzung in St. Pölten, sondern auch die Bezirksbauernkammer Baden-Mödling. In diesen beiden Bezirken kam es zu der niederösterreichweit einzigartigen Situation, dass nur der Bauernbund angetreten ist.

NOEN, NÖN Karin Feichtinger schaffte den Sprung nach St. Pölten nicht.

Daher galten die erstgereihten Kandidaten in beiden Bezirken schon vor der offiziellen Wahldurchführung als gewählt. In Baden sind das 24 Kandidaten, in Mödling 15, erklärte Johann Sperber, Bezirkssekretär der Bezirksbauernkammer. Obmann in Mödling bleibt Johann Tröber, er erklärt: „Im Bezirk Mödling sind rund 700 Stimmen für den Bauernbund im Rahmen der Landeslandwirtschaftskammerwahl abgegeben worden. 93,4 Prozent haben bei uns den Bauernbund gewählt, ich sehe dadurch den Weg des Bauernbundes bestätigt.“ Vor fünf Jahren sind auf lokaler Kammerebene noch die Freiheitlichen Bauern angetreten.

Für die Kammerwahlen in St. Pölten setzte Karin Feichtinger, Obfrau des Bauernbundes im Bezirk Mödling, ein Zeichen. Sie erklärt: „Die Reihung legt die Kammer in St. Pölten fest, mir war schon bewusst, dass ich den Sprung in die Landeskammer nicht schaffen werde.“

Eben jenen Sprung in die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer schafften aus dem Bezirk Baden Weinbauer Heinrich Hartl aus Oberwaltersdorf und Milchbauer Martin Steiner aus Neusiedl-Berndorf.