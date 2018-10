Maria Walters, Elternvertreterin in der Mittelschule für Wirtschaft, Marketing und Tourismus (WTM) in der Mödlinger Jakob Thoma-Straße, hat die Nachrichten über die geplante Schulreform der Bundesregierung bisher nur medial vernommen – was sie verunsichert.

Fragen anderer Eltern kann sie daher auch nicht adäquat beantworten. „Als meine jüngste Tochter vor vier Jahren in die WTM kam, war gerade die neue Beurteilungsform in grundlegend und vertiefend in den Neuen Mittelschulen eingeführt worden. Es hat einige Zeit gedauert, sich daran zu gewöhnen. Jetzt haben dieses Modell Eltern und Schüler verstanden, jetzt soll wieder alles ganz anders werden.“

"Jede Schule muss individuell darauf reagieren können"

Silvia Weginger, Direktorin der Mittelschule Brunn, betont: „Ich warte auf das, was aus dem Bildungsministerium kommt. Bis jetzt habe ich auch nur aus Medien erfahren, was sich für Volksschüler und Neue Mittelschüler ändern soll.“ Sie hofft auf jeden Fall auf die Fortführung der Schulautonomie: „Situationen, in denen man rasch handeln muss, treten ja oft spontan auf. Da muss jede Schule individuell darauf reagieren können.“

Jede Schülergeneration habe andere Bedürfnisse. „Vor zehn Jahren waren Mobiltelefone in der Schule noch kein Thema“, bringt Weginger ein Beispiel.

Falls die Notenskala tatsächlich von sieben (grundlegender und vertiefender Bereich) wieder auf ein fünfteiliges Beurteilungsschema geändert wird, „würde sich dadurch auch für viele mehr Klarheit ergeben“, meint Weginger.

Schulen brauchen Ruhe und Besonnenheit

Eine Direktorin, die namentlich nicht genannt werden möchte, betont: „Die Schulen brauchen Ruhe, Besonnenheit und Wertschätzung - und keine mediale Panikmache.“

Was Elternvertreterin Walters ärgert: „Wir stellen gemeinsam mit der Schule und der Wirtschaft tolle Projekte auf die Beine, um die Schüler zu fördern. Aber kaum ein Politiker verirrt sich zu uns in die Schule, um sich ein Bild davon zu machen, was wir alle gemeinsam leisten.“