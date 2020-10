Die Landwirtschaftskammer hat beim Wirtschaftsforschungsinstitut eine Studie in Auftrag gegeben, die erstmals die Wertschöpfungskette der landwirtschaftlichen Lebensmittelproduktion bis auf Bezirksebene analysiert.

Kammerobmann Johann Tröber aus Vösendorf erklärt: „Die Studie belegt eindeutig, dass der Konsum regionaler Lebensmittel nicht nur die heimische Landwirtschaft stärkt, sondern auch zusätzliche Arbeitsplätze und Wertschöpfung in den Regionen schafft.“

Bestes Beispiel ist dafür der Annahof von Bio-Bauer Johannes Schabbauer. Er darf ruhig als Pionier der Direktvermarktung bezeichnet werden, alles, was bei ihm am Hof verkauft wird, „erzeugen wir entweder selbst oder lassen von unseren Partnern erzeugen“, sagt Schabbauer.

Am Freitag geht es ein wenig hektisch am Annahof zu, eine Schulklasse wuselt über das Gelände und möchte den Stall inspizieren – samt den Stieren und Schweinen, die hier untergebracht sind. Die Person, die die Führung abhalten sollte, ist just an diesem Tag ausgefallen, also springt der Chef persönlich ein. Doch das kann ihn nicht aus der Ruhe bringen, genauso wenig wie eine unangekündigte AMA-Kontrolle.

„Wir haben einen Lohnarbeitervertrag mit einem Wursterzeuger, der für uns etwa Blunz’n oder Rinder-Salami erzeugt. Auch diese Betriebe werden kontrolliert“, erklärt Schabbauer. Sein Anliegen ist es, ein Netzwerk aus Bio-Produzenten aus der Region aufzubauen: „Das hilft nicht nur mir, sondern allen Beteiligten.“

Regionalität ist beim Lebensmitteleinkauf bei vielen Menschen mehr denn je in den Mittelpunkt gerückt und gerade die direkten Vermarktungsangebote der „Landwirtschaft ab Hof“ und auf Märkten wurden auch im Bezirk Mödling deutlich gestärkt. Die Erfahrungen der Corona-Pandemie machen offensichtlich, wie systemrelevant die heimischen Bäuerinnen und Bauern sind.

Tröber präzisiert: „Monatlich fünf Euro pro Haushalt in regionale Lebensmittel investiert, sorgen nur in Niederösterreich für rund 770 zusätzliche Arbeitsplätze.“

„Der bewusste Konsum regionaler Produkte sichert die unabhängige, lückenlose Eigenversorgung mit Lebensmitteln und Rohstoffen und schafft – unabhängig von Krisenzeiten – viele Jobs in unseren Regionen“, ergänzte Tröber.