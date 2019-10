„Am liebsten wäre mir natürlich eine ÖVP-Alleinregierung“, träumt Hans Stefan Hintner. Mödlings Bürgermeister wird erstmals ins Hohe Haus einziehen. Chancen für Türkis-Grün sieht er dann, wenn „man die Inhalte findet und Vertrauen zu den Personen hat“. Mit Mödlings grünem Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher habe das seit 2010 „immer funktioniert. Keine Frage, auf kommunaler Ebene gibt es sicherlich mehr thematische Schnittmengen als auf Bundesebene“.

Auch Wannenmacher ist überzeugt, dass eine türkis-grüne Koalition klappen könnte: „Wenn man sie ernsthaft will, sich bemüht und tolerant ist.“ Für den grünen Bezirkssprecher Christian Apl aus Perchtoldsdorf ist wichtig, dass „im Bund in den nächsten ein, zwei Jahren alle wichtigen Weichen gestellt werden, damit auch Österreich rechtzeitig klimaneutral wird. Wenn die ÖVP dieses Ziel wirklich ernsthaft erreichen will, dann hätte sie mit den Grünen den idealen Partner.“

Als ÖVP-Hochburg (45,9 Prozent), wie auch bei den EU-Wahlen und der Bundespräsidentenwahl zeigte sich die Gemeinde Laxenburg. Bürgermeister David Berl: „Es sind natürlich verschiedene Faktoren, die bei einer Wahl zusammenkommen. Bei uns in Laxenburg ist es innerhalb der Gemeinde so, dass wir fünf Jahre lang für die Bürgerinnen und Bürger arbeiten und da sind. Es könnte natürlich sein, dass das auch auf eine Bundeswahl abfärbt. Bis zur Gemeinderatswahl werden wir es auf jeden Fall wieder so halten.“

Nach wie vor wird bei der SPÖ Ursachenforschung für das Wahldebakel betrieben. Mödlings Stadtrat Stephan Schimanowa hat „in den Hunderten Hausbesuchen mitbekommen, dass wir offensichtlich nicht mehr glaubwürdig sind, was die Zukunft betrifft. Man findet das, was die Sozialdemokratie in der Vergangenheit erreicht hat, nett, vermisst aber den Geist der Zukunft“. Die nunmehr aufkeimenden (Personal-)Diskussionen sieht Schimanowa „als Chance. Man merkt, wir sind den Leuten nicht wurscht. Der Geist der Vergangenheit muss weg“.

Andreas Linhart, SPÖ-Bürgermeister in Brunn am Gebirge, ist der Auffassung: „Man soll die Politiker arbeiten lassen. Was gewählt wurde, wird jetzt von der Politik umgesetzt. Wenn man Türkis wählt, bekommt man eine türkise Politik. Ich würde meiner Partei unter diesen Vorzeichen keine türkis-rote Regierung empfehlen.“

Nicht unglücklich über die Verluste der FPÖ bei der Wahl zeigt sich NEOS-Gemeinderat Florian Streb aus Guntramsdorf. „Ich wünsche mir eine Regierung, die für Anstand und Transparenz steht und zentrale Zukunftsthemen wie Bildung und Umwelt angeht – mit der FPÖ wird das nicht möglich sein. Für die Gemeinderatswahl stimmt mich das starke Ergebnis von 13,4 Prozent im Bezirk Mödling sehr zuversichtlich.“ Dass die FPÖ bei der Nationalratswahl so schlecht abgeschnitten hat, bedauert Wolfgang Kastenhofer, FPÖ-Gemeinderat aus Kaltenleutgeben: „Mir persönlich ist Blau in der Regierung natürlich lieber.“

Wahlkampf aus dem Schmutzkübel

Er zieht folgende Lehren aus der Nationalratswahl für die Gemeinderatswahl: „Es war kein Wahlkampf der Inhalte, sondern ein Schmutzkübelwahlkampf. Dadurch verringerte sich die Wahlbeteiligung und dadurch aber auch die Legitimation einer künftigen Regierung. Aber ich habe das Ergebnis noch nicht weiter analysiert, um es auf die Gemeinderatswahl umzulegen.“

Die beiden aus dem Nationalrat ausgeschiedenen FPÖ-Mandatare wurden in der Vorwoche geehrt: Robert Lugar aus Perchtoldsdorf erhielt das Große Goldene Ehrenzeichen der Republik, Christian Höbart aus Guntramsdorf das Große Silberne Ehrenzeichen. Beide saßen seit 2008 im Nationalrat.