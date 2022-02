„Kontrolleure“ sind wieder Gastgeber

Bezirkswirtesprecher Johannes Schmid vom „Café Kanzlei“ in Mödling ist „guter Dinge, vor allem die Mitarbeiter der Nachtgastronomie wieder aus der Kurzarbeit zu holen. Die Betriebe, die in den letzten Monaten noch geschlossen waren, hatten viel Zeit, um sich auf den Start vorzubereiten.“

Die wichtigste Veränderung sei der Entfall der Kontrollen und der Registrierungspflicht: Die Gastronomen erhoffen sich eine angenehmere Atmosphäre unter den (skeptischen) Gästen, da es durch die Kontrollen doch immer wieder zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen sei: „Dass die Kontrollen wegfallen, trägt irrsinnig viel zur Gastfreundschaft bei. Wir fühlen uns so wieder als Gastgeber und nicht als Kontrolleur.“

Das Mautwirtshaus in Mödling ist auch Bühnenwirtshaus. Edda Mayer-Welley hofft daher, dass auch der kulturelle Neustart gelingt. Foto: Harfmann

Für Schmid sei eine große Überraschung, dass die Maskenpflicht entfällt, „aber durch den Frühlingsbeginn und die Öffnung der Schanigärten wird auch da die Skepsis weichen“.

Oliver Reith vom Schottenheurigen in Maria Enzersdorf steht schon in den Startlöchern und freut sich auf seine Gäste: „Wir haben die Zeit genutzt und begonnen, den Garten herzurichten.“ Unmittelbar nach dem Fall der Beschränkungen rechnet der Wirt aber nicht gleich mit einem großen Ansturm, weil „viele Gäste noch verunsichert sind“. Reith will diese Ängste durch eine Verteilung der Kundschaft auf die acht großen Räume verteilen. „Wir haben genug Platz, moderne Trennwände geben zusätzliche Sicherheit.“

Um so richtig durchstarten zu können, bräuchte Reith noch mehr Personal: „Wir haben durch die Pandemie einige Mitarbeiter verloren und sind auf der Suche nach Köchen und Kellnern.“ Kulinarisch zeigt sich Reith flexibel: „Weil der Aschermittwoch heuer schon am 2. März ist, machen wir eine Heringsschmaus-Woche.“

Anteil der nur „Getesteten“ noch überschaubar

Edda Mayer-Welley vom Mödlinger „Mautwirtshaus“ zieht erste Bilanz: „Die Leute sind froh, dass es auch nach 22 Uhr die Möglichkeit gibt, ein Lokal zu besuchen. Wir begrüßen wieder Besucher nach diversen Theater-Vorstellungen oder Vereinsaktivitäten. Unser Angebot an warmer Küche bis 23 Uhr kommt uns da natürlich auch zugute. Bis jetzt konnten wir seit der Lockerung keinen besonders hohen Anteil an Getesteten bemerken, größtenteils sind unsere Gäste geimpft.“

