Konzern formt die Südstadt

Ausgehend vom Elektrizitätswerk Wienerbruck, das 1911 zur Versorgung der Mariazeller Bahn sowie der Stadt St. Pölten in Betrieb genommen worden war, schlossen sich 1922 die regionalen Stromerzeuger des Landes zur „Niederösterreichischen Elektrizitätswirtschafts-AG NEWAG“ zusammen, um unter Ausnutzung der Wasserkraft über ein gemeinsames Netz die Stromversorgung in Niederösterreich zu gewährleisten.

Bereits um 1930 betrieb die NEWAG 17 Kraftwerke und verfügte über ein 2.100 Kilometer langes Hochspannungsnetz, über das 860 Gemeinden mit Strom versorgt wurden. Während der NS-Zeit expandierte das im Eigentum der Länder Niederösterreich und Wien stehende Unternehmen als „Gauwerke Niederdonau AG“, teilweise mit politischem Druck. Das „2. Verstaatlichungsgesetz“ 1947 macht Niederösterreich zum Alleineigentümer der NEWAG sowie Restitutionsansprüche erfolglos.

1954 kommt es zur Gründung der „Niederösterreichische Gasvertriebsgesellschaft NIOGAS“, 1962 zu der „NÖ Siedlungswasserbaugesellschaft NÖSIWAG“, im gleichen Jahr wird nach mehreren Kraftwerksbauten mit dem Anschluss von Harmannschlag ans Stromnetz die Vollelektrifizierung des Bundeslandes erreicht. Ebenfalls 1962 wird der neue zentrale Verwaltungssitz dieser Landesgesellschaften in Maria Enzersdorf eröffnet und die Südstadt errichtet: bis 1975 werden in der verkehrsberuhigten Gartenstadt 2.006 Wohneinheiten geschaffen.

Aus der skandalträchtigen Zeit unter Landeshauptmannstellvertreter und NEWAG-NIOGAS-Generaldirektor Viktor Müllner („Müllner-Skandal“ 1966, mehrjährige Haftstrafe wegen Korruption und Ausschluss aus der ÖVP) führte Rudolf Gruber ab 1968 als Chef das Unternehmen in ruhige und erfolgreiche Gewässer zurück.

Erfolgreiche Fusionen, Teilprivatisierungen

Finanziell vor dem Ruin gerettet, wurden die Unternehmen zur EVN fusioniert, teilprivatisiert und neue Geschäftsfelder im Telekommunikations- und Umweltbereich im In- und Ausland aufgebaut.

Heute ist die EVN der größte Strom-, Gas- und Wärmeversorger in Niederösterreich und bedeutender Stromversorger in Mazedonien und Bulgarien. Die Aktiengesellschaft ist in Mehrheitsbesitz des Landes Niederösterreich.

