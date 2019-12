In der Vorwoche mussten die Kandidatenlisten abgegeben werden – nur Türkis ist überall dabei, SPÖ in 19, FPÖ gleich in 18 Kommunen.

Das blaue Auge ist bei der Volkspartei gerade noch ausgeblieben. Sie tritt bei den Gemeinderatswahlen am 26. Jänner in jeder der 20 Bezirksgemeinden an. Achau stand bis zuletzt auf des Messers Schneide. Jetzt kann ÖVP-Bezirksparteivorsitzender, Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Martin Schuster – er selbst ist Spitzenkandidat in Perchtoldsdorf – stolz verkünden: „Damit beweisen wir wieder eindrucksvoll, dass wir nicht nur die Vor-Ort-Partei, sondern immer und überall für die Landsleute da sind. Wir garantieren Partnerschaft zwischen Gemeinde und Land – mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner – und zwischen Gemeinde und Bund – mit Sebastian Kurz.“

ÖVP stellt gleicht 12 Bürgermeister

Am 26. Jänner gelte es zudem, die aktuell 12 Bürgermeister-Positionen zu festigen und, wenn möglich, sogar auszubauen. Entsprechende Offensiven sind vor allem in Kaltenleutgeben (Bernadette Schöny) und Vösendorf (Johannes Koza) zu vernehmen, die beide jeweils die SPÖ-Regentschaften beenden wollen.

„Kein Wahlkampf zu den Feiertagen – die meisten Auftaktveranstaltungen finden nach dem 6. Jänner statt“, verweist Martin Schuster, ÖVP, auf ein Parteiübereinkommen

Leicht genickt ist SPÖ-Bezirksparteivorsitzender, Landtagsabgeordneter Hannes Weninger. Nachdem die Gemeinderäte Heinrich Süssenbacher und Dithmar Schürz aus privaten und gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen, hat sich in Laab im Walde kein Team für eine Kandidatur gefunden.

Vielen fehlt es an Durchhaltevermögen

„Es gibt zwar neue Leute, die sich gerne in der SPÖ engagieren, sich aber nicht fünf Jahre lang an ein Mandat im Gemeinderat binden wollen“, bedauert Weninger. „Eine gewählte Funktion anzunehmen und auszuüben lässt sich vor allem bei jüngeren Menschen immer weniger mit Beruf, Familie und persönlichen Interessen verbinden. Das ist eine Entwicklung, die mir große Sorgen bereitet“, betont der Gießhübler.

Dennoch: „637 Menschen haben sich bereit erklärt, in ihren Gemeinden für ein Mandat im Gemeinderat auf SPÖ-Listen zu kandidieren. Dass davon mehr als 42 Prozent Frauen und zahlreiche junge Menschen, darunter die erst 18-jährige Lara Jaros aus Brunn am Gebirge, sind, ist erfreulich und ein gutes Zeichen für die Demokratie“, freut sich Weninger.“

Zu verteidigen hat die SPÖ aktuell fünf Bürgermeister-Positionen in Brunn am Gebirge, Guntramsdorf, Kaltenleutgeben, Münchendorf und Vösendorf. Zurückholen will man den Ortschef-Sessel in Wiener Neudorf, wo sich die SPÖ als stimmenstärkste Partei (14) einer ÖVP-UFO-FPÖ-Arbeitsgemeinschaft beugen musste.

„Rekord“ vermelden die FPÖ-Bezirksparteiobmänner Christian Höbart, Guntramsdorf, und Daniel Könczöl, Mödling: „Wir Freiheitlichen im Bezirk Mödling trotzen der schwierigen Situation im Bund und treten in 18 von 20 Gemeinden an.“ Nur Gaaden und Laab im Walde bleiben FPÖ-unbesetzt. Höbart selbst will alles daran setzen, als Spitzenkandidat in seiner Heimatgemeinde um den Bürgermeister-Posten mitreden zu können.

In 14 Gemeinden kann man „Grün“ wählen, wo die Kandidatinnen und Kandidaten hoffen, den Schwung der vergangenen Wahlgänge mitnehmen zu können.

Nicht alles eitel Wonne bei NEOS

NEOS haben es immerhin auf die Kandidatur in acht Gemeinden geschafft (Breitenfurt, Brunn, Guntramsdorf, Maria Enzersdorf, Mödling, Perchtoldsdorf, Vösendorf und Wiener Neudorf). Mit dem erst 19-jährigen Timon Schiesser aus Wiener Neudorf (JUNOS Niederösterreich-Landesgeschäftsführer und Landesschülervertreterstellen) stellen NEOS zudem dem jüngsten Spitzenkandidaten . Klar, dass er sich „für die Interessen der Jugend“ einsetzt.

Ein Tohuwabohu soll es Meldungen zufolge in Perchtoldsdorf gegeben haben. Verkündeten die aktuellen NEOS-Mandatare Günther Jörg und Günter Ringhofer kurz vor dem vorwöchigen Redaktionsschluss deren Absprung von der Liste, so kam Dienstag das Dementi aus St. Pölten: Jörg werde als Nr. 7 in die Wahl gehen. Also an – vermutlich – unwählbarer Stelle. NEOS halten in Perchtoldsdorf aktuell zwei Mandate. Offizielle Statements zur Listenerstellung gibt es keine. Fix ist nur, dass Christoph Müller, Landesobmann der „Junge NEOS“ (JUNOS) Spitzenkandidat bleibt.

Eines klappt nicht, wies ÖVP-Bezirksparteivorsitzender Schuster anmerkte: „Bei allen Unterschieden zwischen den Parteien haben sich alle auf eines verständigt: kein Wahlkampf zu den Feiertagen – die meisten Auftaktveranstaltungen finden nach dem 6. Jänner statt.“ NEOS- und Bürgerliste-Plakate in Perchtoldsdorf geben ein anderes Zeugnis dieses Übereinkommens ab.

Am längsten ist der Wahlzettel in Mödling (7 Parteien bzw. Listen), am kürzesten in Laab im Walde (2). Fortsetzung Seite 6