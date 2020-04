Derzeit besteht aufgrund der anhaltenden Trockenperiode erhöhte Waldbrandgefahr. Bezirkshauptmann Philipp Enzinger hat daher in der Vorwoche die Waldbrandverordnung in Kraft gesetzt. Diese verbietet unter anderem jegliches Feuerentzünden, Rauchen, Wegwerfen von brennenden oder glimmenden Gegenständen (Zündhölzer, Zigaretten, aber auch Glasflaschen und -scherben sowie die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen in Waldnähe.

Umso unverständlicher ist Verhalten mehreren bislang unbekannter Personen, wie nicht nur Feuerwehreinsatzkräfte, sondern auch der Perchtoldsdorfer Heideverein zu berichten wissen. Alexander Mrkvicka und Irene Drozdowski waren im Naturschutzgebiet „Teufelstein“ unterwegs und trauten ihren Augen nicht. Sie stießen auf mehrer Lagerfeuerstellen.

Unter anderem trafen die Heideverein-Aktiven auch auf drei Shisha rauchende Männer, nebenbei die Feuerstelle, Speisereste und Grillspieße. „Die Männer löschten nach unserem Einschreiten zwar das Feuer, wiesen sich jedoch auf Verlangen nicht aus und stiegen noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizei Richtung Fischerwiesen.“

Fast zum Lachen, wenn es nicht ein derart trauriger Anlass wäre: „Im Adler-Steinbruch am Tirolerhof fanden wir eine frische Lagerfeuerstelle am Waldrand, daneben Coronabier-Kronkorken“ und einen ein Zettel mit einer E-Mail -Adresse.

Die Nutzung des Teufelstein-Trockenrasens für Lagerfeuer gefährde nicht nur „massiv den seltenen, EU-weit geschützten Drachenkopf“, sondern auch die Waldbrandgefahr, appelliert Mrkvicka an die Vernunft der Erholungssuchenden.

Er hat Perchtoldsdorfs Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, die Situation schriftlich geschildert und hofft um verstärkte Polizeikontrollen. Mit gutem Grund: Am Donnerstag musste die FF Perchtoldsdorf bereits ausrücken, um die Flammen eines Lagerfeuers beim „Steinbruchsee“ (der gehört zwar Perchtoldsdorf, liegt aber in Kaltenleutgeben) zu löschen.