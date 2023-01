Landtagswahl: Auch Einhausung darf kein Tabu sein

Werbung

FPÖ-Bezirksparteivorsitzender und Spitzenkandidat Christoph Luisser aus Biedermannsdorf hat einen klaren Fahrplan für die Öffis: „Ertüchtigung der Aspang-Bahn statt des irrwitzigen Südbahn-Milliardenprojekts mit massiver Belastung für die Anrainer in Perchtoldsdorf, Brunn, Maria Enzersdorf und Mödling, womit wir zur Verschubzone für Wien würden.“

Christoph Luisser, FPÖ, setzt auf den Aspang- statt auf den Südbahnausbau. Foto: FPÖ

Vielmehr wäre „die Aspangbahn eine tolle Öffi-Alternative nach Wien und Wr. Neustadt, würde Pendlerströme in den Westen des Bezirks verhindern und zusätzlich den öffentlichen Verkehr auch im Osten des Bezirks attraktiv machen“. Daher die FPÖ-Forderung nach der Elektrifizierung und dem zweigleisigen Ausbau der Strecke.

Christoph Müller aus Perchtoldsdorf, Nummer 2 der NEOS-Bezirks- und Nummer 3 der Landesliste, geht davon aus, dass wir „am Ende des Tages beides brauchen. Die Südbahnstrecke ist schon jetzt eine der am stärksten befahrenen Trassen im Land, die Verbindungen werden zunehmend unzuverlässig und nicht attraktiver. Werden Angebot und Taktung nicht bald verbessert, droht in allen Gemeinden entlang der Trasse steigender Autoverkehr und damit zunehmender Lärm und Abgase.“

Interessen der Bewohner wahren

Gleichzeitig müsse beim Ausbau aber darauf geachtet werden, „die Interessen der Bewohner entlang der Trasse zu wahren – insbesondere beim Lärmschutz. Wir waren zudem die Ersten, die die Attraktivierung sowie die Reaktivierung einzelner Nebenbahnen gefordert haben – diese Trassen sind für einen klimaschonenden Verkehr dringend notwendig“.

ÖVP-Spitzenkandidat und Landtagsabgeordneter Martin Schuster aus Perchtoldsdorf hält den Standpunkt der FPÖ, dass die Südbahn nicht ausgebaut werden soll, „für unverständlich“. Das Projekt sei für die Pendlerinnen und Pendler unabdingbar, um den Autoverkehr einzudämmen. „Natürlich müssen wir alles daran setzen, den Anrainern Ängste und Sorgen zu nehmen.“ Für ihn sei auch klar, dass „die Kommunikation zwischen den ÖBB und den Betroffenen deutlich verbessert werden muss. Da gilt es, einen Zahn zuzulegen“.

Schuster will auch weitere Lärmschutzmaßnahmen in die Diskussion einbringen. „Ich werde zum Beispiel die Einhausung gewisser Abschnitte der Südbahnstrecke vorschlagen. Die Platten könnte man auch für die Energiegewinnung – Stichwort: Photovoltaikanlagen – nutzen.“

Klimaziele sind in Gefahr

Simone Jagl, Bezirksspitzenkandidatin der Grünen steht zum Ausbau der Südbahnstrecke und dem damit verbundenen 10-Minuten-Takt zwischen Mödling und Wien: „Wer all das blockiert, blockiert auch die Erreichung der Klimaziele. Wir brauchen jede mögliche Entlastung durch mehr Kapazitäten im öffentlichen Verkehr.“

„Hin zu einer zukunftsfähigen Mobilität“, will SPÖ-Spitzenkandidat Hannes Weninger aus Gießhübl: „Was wurde nicht alles versprochen“, erinnert er an viele U-Bahn-Pläne, den SCS-Cable Liner, die Revitalisierung der 360er-Straßenbahn und der Kaltenleutgebner Bahn. „Außer Lärmschutzwänden und ein paar Güterwegen im Wienerwald ist nichts passiert. In der Landesverkehrspolitik ist der Bezirk Mödling kein Thema. Mit dem Ausbau der Südbahn bekommen wir U-Bahn-Takt auf der Schnellbahn, neue Haltestellen und das ersehnte Aus vieler ständig geschlossener Bahnschranken. Immer gegen alles zu sein, bringt niemandem etwas.“

