Drei Arbeiter waren in einen Schacht am Gelände des Hotels Böck in Brunn am Gebirge eingestiegen um Instandsetzungsarbeiten durchzuführen. "Kurz nach dem Einsteigen in den Schacht brachen zwei der Arbeiter bewusstlos zusammen, der Dritte konnte sich noch selbst retten. Offenbar war der Schacht aus ungeklärter Ursache mit einem noch nicht näher identifizierten Gas gefüllt", berichtete das Rote Kreuz Mödling am Freitag in einer Aussendung.

Über den Notruf wurden die Feuerwehr aus Brunn am Gebirge, je ein Rettungswagen aus Brunn und Vösendorf, das Notarzteinsatzfahrzeug und der Rotkreuz-Bezirkseinsatzleiter aus Mödling, ein Rettungshubschrauber aus Wien und zahlreiche Kräfte der Exekutive alarmiert.

Trotz des raschen Eintreffens der Einsatzkräfte konnten die beiden im Schacht verbliebenen Arbeiter nur noch tot geborgen werden. Der dritte Kollege hatte keine Verletzungen davongetragen, wurde aber vor Ort betreut und zusammen mit einer Ersthelferin, die ebenfalls möglicherweise das Gas eingeatmet hatte, ins Krankenhaus zur Beobachtung transportiert.