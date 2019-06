Opfer des Mannes soll am Pfingstsonntagnachmittag eine Neunjährige gewesen sein, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Die Einvernahme des Beschuldigten stand noch aus.

Dem Mann wird laut Polizei vorgeworfen, ein Mädchen auf einem Spielplatz in einem Waldstück im Bezirk Mödling an der Hand genommen und in der Folge im Intimbereich berührt zu haben. Weil eine weitere Neunjährige aus dem Wald gelaufen und um Hilfe gerufen habe, seien Mütter auf den Vorfall aufmerksam geworden. Sie erstatteten Anzeige auf der Polizeiinspektion Vösendorf.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm den Fall. Die Festnahme des Beschuldigten erfolgte über Auftrag der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, derzufolge auch wegen Verdachts der Vergewaltigung ermittelt wird, so die Polizei. Der 57-Jährige sollte am (heutigen) Donnerstag im Beisein seines Rechtsvertreters einvernommen werden.