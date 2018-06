Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung will, dass die Ergebnisse der schriftlichen Reifeprüfung erst im Juni bekannt gegeben werden. Ein möglicher Grund: am 5. und 6. Juni finden die Kompensationsprüfungen statt, erst dann ist endgültig fix, wer die Mathe-Matura bestanden hat. Trotzdem rührt sich unter den Schulleitern Unmut.

Michael Päuerl, Direktor des Gymnasiums Keimgasse erklärt: „Bei uns verlief die Matura grundsätzlich gut. Es gibt allerdings seit der Einführung der zentralen Reifeprüfung nur mehr vier Vorbereitungsstunden statt zwölf. Diese sind zu wenig und es ist auch nicht vorgesehen, dass in diesen Stunden noch eine inhaltliche Vorbereitung seitens der Schule erfolgt“, macht Päuerl aufmerksam. Er bemängelt auch die Textlastigkeit der Aufgabenstellungen. „Pro Kandidat werden mehr als 40 gedruckte Seiten an Aufgabenstellungen inklusive Grafiken und Raum für die Lösungen vorgelegt.“

Formulierungen führen oft zur falschen Lösung

Fallweise sei es für die Prüflinge schwierig, die Formulierung der Aufgabenstellungen zu verstehen. Resultat seien falsche Lösungen, obwohl das formale mathematische Grundverständnis vorhanden sei.

Wenn im ersten Teil der Mathematik-Klausur für die Grundkompetenzen nicht ausreichend Punkte erreicht werden, dann ist die Arbeit mit „Nicht genügend“ zu beurteilen, unabhängig davon, wie viele Punkte im zweiten Teil erweiterte Kompetenzen erreicht werden. Wenn im ersten Teil ausreichend Punkte für ein „Genügend“ erreicht werden, dann sind oft auch im zweiten Teil so viele Aufgaben richtig beantwortet, dass es in Summe auch für ein „Befriedigend“ oder eine noch bessere Beurteilung reicht.

„Matura setzt auf die falschen Schwerpunkte“

Kein Blatt vor den Mund nimmt sich der Direktor des Gymnasiums Perchtoldsdorf, Wolfgang Faber.

Zwar sei die Mathe-Matura nur geringfügig schlechter ausgefallen als im Vorjahr, trotzdem ist er generell mit der Prüfung in zentraler Form „sehr unzufrieden. Die Matura setzt inhaltlich die völlig falschen Schwerpunkte. Die Maturanten konnten früher mehr als jetzt und haben sich vor der Mathe-Matura nicht gefürchtet. Die Schulen haben sich daran gewöhnt, nur mehr für die Mathe-Matura zu lernen, was viel mehr Stress bei den Schülern erzeugt“, hält Faber fest. Es sei der falsche Weg, „die Mathe-Matura in Rätsel- und Denksportaufgaben zu verpacken“.

In der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) haben 33 Schüler (8,7 Prozent der Maturanten) die Mathe-Matura nicht bestanden. In der Höheren Lehranstalt für Mode, Produktmanagement und Präsentation (HLM/P) haben aus drei Klassen insgesamt nur zwei Schüler ein Nicht Genügend: „Die Anforderungen dieses Jahr waren zwar höher, allerdings ist die Mathematik Matura trotzdem sehr gut verlaufen. Die Vorbereitung auf die mündliche Kompensationsprüfung erfolgt mit Unterstützung der prüfenden Kollegen“, berichtet HLM/P-Direktor Martin Pfeffer. In der HLW Biedermannsdorf will Direktorin Christine Pasteka die Kompensationsprüfungen abwarten. Sie hofft für alle Schüler, die auf Messers Schneide stehen, dass „sie die Kompensationsprüfungen gut schaffen“.