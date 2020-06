50 Kandidatinnen und Kandidaten haben die Matura in der Vienna Business School (VBS) Mödling erfolgreich absolviert, zwei Schüler stellten sich auch der mündlichen Prüfung: „Dabei ging es stets um ein Sehr gut“, betont Direktorin Marin Röhrenbacher. Sicherheitstechnisch sei alles perfekt abgelaufen: Eingangskontrolle zum Schulhaus, Desinfektionsspender, Schulärztin maß Fieber, Maskenpflicht, stündliches Lüften, mehrmaliges Desinfizieren des Tisches.

Die Jahrgangsbesten der Schultypen „Management HAK Plus“, Lara Matuschka, und „Management HAK Europa“, Leila Spahovic, wurden dank ihrer ausgezeichneten Erfolgen als „Best Performer“ geehrt und erhielten eine Anstecknadel. Corona-bedingt fiel die Maturafeier etwas anders aus: „Üblicherweise sind Eltern und Ehrengäste bei der Feier im WIFI Mödling anwesend. Heuer wurden die Klassen aufgeteilt und im Turnsaal geehrt.“

NOEN Lehrgangsbeste Lara Matuschka (HAK Plus) mit Klassenvorstand Renate Rode und Direktorin Marina Röhrenbacher

Wolfgang Faber, Direktor des Gymnasium s Perchtoldsdorf , war mit den Leistungen seiner Schüler sehr zufrieden und gratulierte herzlich, zumal Elena Bittner und Michael Weilch schafften bei der schriftlichen Reifeprüfung in Mathematik mit 48 Punkten das Maximum erreichten: „Das ist schon eine ganz besondere Leistung. Die Höchstpunkteanzahl zu erreichen, gelingt jedes Jahr nur einigen wenigen Schülerinnen und Schülern österreichweit. Und heuer war es – unter den gegebenen Bedingungen – noch einmal schwieriger.“ Begeistert von ihren Schützlingen zeigen sich auch die Mathematik-Professoren Walter Steinkellner und Dagmar Unger-Pones.

Im Oberstufenrealgymnasium Guntramsdorf sind 65 Schüler zur Matura angetreten. Direktorin Karin Bresnik freut sich, dass kein Kandidat einen leeren Prüfungszettel abgegeben hat: „Deutsch und Englisch sind den Schülern heuer sehr leicht gefallen, Mathematik wie alljährlich schwerer.“ Die Kompensationsprüfungen finden am 23. und 24. Juni statt. Eine Schülerin nimmt die Möglichkeit zur freiwilligen mündlichen Maturaprüfung wahr. „Sie will alle erlernten Sprachen in ihrem Maturazeugnis verankert haben, deswegen tritt sie in Englisch auch mündlich an“, erzählt Bresnik. Insgesamt hätten sich die Maturanten sehr vernünftig und umsichtig verhalten. „Der gebotene Abstand und auch die Desinfektionsrichtlinien wurden während der Reifeprüfung und auch im Ergänzungsunterricht verständnisvoll eingehalten“, so die Direktorin. „Während der Zeit der Vorbereitung haben die Schüler durch den persönlichen Kontakt zu den Lehrern auch viel an psychischer Unterstützung bekommen“, erzählt Bresnik.

Direktorin Brigitte Schmid von der HLW Biedermannsdorf ist mit den Leistungen der Schülerinnen und Schüler der fünf Maturaklassen und den Drittklässlern der einen Abschlussklasse der Fachschulen sehr zufrieden. „Es hat ganz tolle Leistungen gegeben, niemand hat einen leeren Zettel abgegeben. Es war das Bemühen zu spüren, dass die jungen Leute ihr Bestes geben wollten. Eine Absolventin hat die Matura summa cum laude geschafft, diese Schülerin zeigte aber schon während ihrer ganzen Schullaufbahn hervorragende Leistungen. Das gibt es wirklich nicht so oft.“

In jeder Klasse gebe es Schülerinnen und Schüler, die gute Erfolge erzielt haben, sie werden ihre Exzellenzurkunde im Rahmen der „feierlichen Zeugnisverteilung bekommen“, erläutert Schmid. Diese sieht so aus, dass die Abstandsregeln eingehalten werden müssen, alle Anwesenden einen Mund-Nasenschutz tragen müssen und von maximal zwei Personen begleitet werden dürfen. „Unser Raum, in dem wir die Zeugnisverteilung vornehmen werden, fasst 100 Personen. Daher müssen wir die Schüler auch nicht aufteilen“, erklärt Schmid.

Im Sportgymnasium Maria Enzersdorf wurden die Prüfungen in der Sporthalle abgehalten: „Das hat sich ganz gut gewährt“, weiß Direktor Walter Sockel. Leere Prüfungszettel habe es nicht gegeben, die geringe Zahl an „Nicht genügend“ in allen Gegenständen sei „wirklich sehr erfreulich“. Die Kompensationsprüfungen seien noch ausständig, aber es sehe „sehr gut aus. Die Zahl der negativen Beurteilungen ist nicht hoch“. Nun wolle man den Eltern die Möglichkeit bieten, bei der Zeugnisverteilung dabei zu sein. „Sie wird auf der Bibliotheksterrasse stattfinden, die mit einem Sonnensegel überspannt ist.“

In der HTL Mödling müssen von 288 Maturantinnen und Maturanten nur zehn zu einer Kompensationsprüfung antreten, freiwillig zu einer mündlichen Prüfung habe sich niemand gemeldet, berichtet Direktor Hannes Sauerzopf. Die Maturafeiern finden im kleinen Rahmen im Klassenverband in den Abteilungen statt, externe Gäste sind dabei nicht zugelassen.

Die Klausuren im Bundesgymnasium Bachgasse in Mödling wurden heuer „im Turnsaal geschrieben. Es hat alles bestens funktioniert“, zeigt sich Direktor Reinhard Gogola zufrieden. 56 Schülerinnen und Schüler sind angetreten, die Matura ist jedoch noch nicht vorbei, da weitere Kompensationsprüfungen und mündliche Prüfungen anstehen. Wie viele Schülerinnen und Schüler daher bei einem möglichen Herbsttermin antreten müssen, kann zur Zeit noch nicht beantwortet werden.

HLM-HLP Mödlling Geschafft: die Schülerinnen und Schüler dre 5PC-Klasse der HLM-HLP Mödling haben die Prüpfungen hinter sich gebracht.

Die HLM–HLP Mödling sah sich dieses Jahr ebenfalls mit besonderen Herausforderungen mit Blick auf Corona konfrontiert. 91 Schülerinnen und Schüler haben dennoch ihre Reife- und Diplomprüfungen abgehalten. Direktor Martin Pfeffer blickt zufrieden zurück: „Der Ablauf hat sehr gut funktioniert, die Einhaltung der Hygienemaßnahmen war gut vorbereitet. Wir haben für die Klausuren alle großen Räume, inklusive Turnsaal verwendet. Die Ergebnisse waren sehr erfreulich, die Schüler waren bestens vorbereitet.“