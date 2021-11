Mordauftrag: Killer für den Schwiegersohn

Zweitangeklagt ist eine 79-jährige Frau, sie soll den Erstangeklagten, 52, angestiftet haben, einen möglichen Täter für den Mord am Lebensgefährten ihrer Tochter zu finden. Laut Staatsanwaltschaft soll der dann tatsächlich einen Mann gefunden haben, der sich bereit zeigte, die Tat zu vollbringen. Auch Geld wurde dem Killer in spe bereits übergeben. Der wandte sich jedoch an die Polizei.

Die Anklage-Vertreterin führte zum Prozessauftakt aus, dass es zu Erbstreitigkeiten in der Familie der 79-jährigen Frau gekommen war. Als der Lebensgefährte der Tochter vorschlug, Pflegegeld für die Mutter zu beantragen, und sie entmündigen lassen wollte, soll die Angeklagte auf den Mordgedanken gekommen sein. Die Frau dürfte viel Geld geerbt haben, dieses aber in hohen Beträgen an zwielichtige Internetbekanntschaften verteilt haben. Auch der Anwalt erklärte vor Gericht, dass sie Betrügern aufgesessen sei. Laut Staatsanwaltschaft waren „die Kränkung, dass niemand an die Liebe der Internetbekanntschaften zu ihr glaubte und die Streitereien ums Geld“ der Auslöser für die Ideen, den Lebensgefährten ihrer Tochter beseitigen zu lassen.

Der Erstangeklagte kannte den bereits verstorbenen Gatten der 79-Jährigen von einem Männerbund und kümmerte sich nach dessen Ableben um die ältere Dame. Laut Staatsanwaltschaft soll er gehofft haben, als Alleinerbe ins Testament der Frau zu kommen. Deshalb habe er den „Mörder“ für sie angeheuert. Er soll dem Mann ein Foto vom Opfer, das ihm die 79-Jährige gegeben hatte, weitergegeben und die Adresse auf der Rückseite des Bildes notiert haben. Außerdem soll er am 17. Februar 2020 5.000 Euro von der Frau abgeholt und dem beauftragten Mörder gegeben haben, bevor er mit ihm zum Wohnhaus des Opfers fuhr und ihm die Gegebenheiten und Gewohnheiten des Lebensgefährten der Tochter der 79-Jährigen erklärte.

Beim heutigen Prozessauftakt bekannten sich die Angeklagten „nicht schuldig“. Beide erklärten vor Gericht, dass die 5.000 Euro ein Darlehen der Frau für einen Carport im Haus des 52-Jährigen in Ungarn waren, der aber nie gebaut wurde. Die Frau gab an, dem Freund das Foto gegeben zu haben, weil er den Schwiegersohn in spe überprüfen sollte. Der Erstangeklagte erzählte vor Gericht, dass er nichts herausgefunden habe. Der mutmaßliche Mörder habe das Foto in seinem Auto gefunden und die ganze Geschichte sei erlogen, um das Geld für den Carport nicht mehr zurückzahlen zu müssen.

Die Verteidiger wiesen immer wieder daraufhin, dass der angeblich beauftragte Killer, der seinen Auftraggeber bei der Polizei verraten hat und bei Gericht als Zeuge auftrat, an einer psychischen Krankheit leide und deshalb nicht vertrauenswürdig sei.

Der Zeuge, 44, erzählte vor Gericht die ganze Sache nochmals. Dass er nach dem Oktoberfest 2019 spätnachts auf die Frage, ob er für 5.000 Euro „einen umhauen“ würde zugesagt hat. „Aber ich wird da komplett betrunken“. Am nächsten Tag habe der Angeklagte angerufen und auf dem Vorschlag beharrt. Er habe sich nicht ablehnen getraut, weil der Erstangeklagte einige Freunde hatte, „die damit geprahlt haben, dass sie schon im Gefängnis waren“. Durch die Pandemie konnte er sich immer weiter rausreden, wenn der Angeklagte auf Durchführung des Projekts „Carport“, so soll der Codename gewesen sein, gedrängt habe. Als dieser aber immer aggressiver wurde, sei er zur Polizei gegangen.

Der Prozess geht am 30. November weiter.