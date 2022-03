Musical-Premiere: Mord im Zug

Musiklehrer und Komponist Günther Mohaupt aus Vösendorf hat ein neues Comedy-Musical komponiert, das am 31. März in der Kulturszene Kottingbrunn uraufgeführt wird. Mit „Mord im Himmelsexpress“ hat Mohaupt nach neun Produktionen für Jugendliche wieder einmal ein Musical für Erwachsene geschaffen.

Die Orchesteraufnahmen hat der Komponist via Computer eingespielt während der Lockdowns hat er seinen künstlerischen Fokus auf diese Art der elektronischen Musik fokussiert. Die Texte zur Musik kommen von Autor und Librettist Bernd Stromberger aus Bad Vöslau, dessen Kinder an der Musik-Mittelschule in Gumpoldskirchen von Mohaupt unterrichtet werden. Im Sommer trafen sich die beiden Männer an der Musikschule und beschlossen, sich an einer gemeinsamen Produktion zu versuchen. Die Choreografie stammt von Andrea Girsch.

„Es ist ein rockiges und fetziges Stück mit moderner und cooler Musik.“ Komponist Günther Mohaupt

Die Handlung des Werkes beschreibt Mohaupt als „lustig und skurril“, auch an der Inszenierung des Stückes war der Komponist mit großer Freude dabei: „Es ist ein rockiges und fetziges Stück mit moderner und cooler Musik.“ Das Musical ist für vier Frauen und eine Männerstimme verfasst, in der Kulturszene spielt, singt und tanzt zusätzlich ein achtköpfiges Jugendensemble: „Die meisten davon haben bei unseren Musicalkursen in der Kulturszene mitgemacht und wollten mit uns weitersingen.“ Künstlerisch will Mohaupt mit dem Stück hoch hinaus: „Zur Premiere hat sich ein Produzent aus der Schweiz angekündigt. Wir hätten nichts dagegen, mit dem Stück auf Tournee zu gehen.“

