Mutmaßlicher Betrüger festgenommen: Hinweise erbeten .

Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) nahmen die Beamten am Montag einen 43-Jährigen aus dem Bezirk Baden fest, der unter dem Verdacht mehrfacher Betrugshandlungen in Niederösterreich und Wien steht.