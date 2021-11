Mutmaßlicher Schlepper aufgegriffen: 17 Personen in Kleinbus

Die Festnahme ereignete sich am vergangenen Freitag. Eine Zeugin hatte am Nachmittag in Perchtoldsdorf mehrere Personen beim Aussteigen aus dem Laderaum des Kleinbusses beobachtet. Sie erstattete Anzeige.

Im Rahmen einer Fahndung wurde der 32-Jährige mit seinem Kfz angehalten. Im Fahrzeug fanden sich "Hinweise auf eine illegale Schleppung von mehreren Personen", berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.

Zehn syrische Staatsbürger wurden in Perchtoldsdorf aufgegriffen, sieben weitere Personen begaben sich zur Polizeiinspektion Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling). Alle 17 suchten um internationalen Schutz an.