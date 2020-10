Gärtnern in der Stadt ohne die Verwendung von Pestiziden und Kunstdüngern für die Pflege öffentlicher Grünflächen, das Pflanzen heimischer Baumarten – das ist für Mödling bereits selbstverständlich. Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, betont: „Uns ist die Partnerschaft mit ‚Natur im Garten‘ sehr wichtig. Es geht darum, das naturnahe Grün im eigenen Garten und auch an öffentlichen Plätzen wiederaufzubauen.“ Nicht nur private Gärten, sondern auch der im Volkskundemuseum wurden bereits mit einer „Natur im Garten“-Plakette ausgezeichnet, betont Hintner. Im Museumspark wurden verschiedene Bäume gepflanzt, versehen mit Baumkennzeichnungen.

Schon sehr früh hat sich auch Perchtoldsdorf gegen chemische Unkrautvernichter und für einen Beitritt zur Aktion entschieden. „Es funktioniert sicher leichter mit Chemie, wir verwenden jedoch schon seit Längerem ein Heißwassergerät, um Unkraut zu vernichten. Dies ist natürlich viel aufwendiger, jedoch wesentlich umweltschonender“, erzählt Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP. Die Partnerschaft mit ‚Natur im Garten‘ hat laut dem Bürgermeister „das Bewusstsein unserer Gemeindemitarbeiter positiv verändert“. Bei der Pflege der Grünflächen in Perchtoldsdorf wird besonders großer Wert darauf gelegt, sich an die Natur und den Tieren anzupassen.

Vösendorfs Vizebürgermeisterin Alexandra Wolfschütz, Grüne, hat besonderen Grund zur Freude. „Ich freue mich sehr, dass wir den ‚Natur im Garten‘-Sonderpreis gewonnen haben.“ Der Sonderpreis wurde für das Projekt „Gemeinschaftsgarten Seepark“‘ übergeben, ein brachliegendes Grundstück wurde auf Initiative von Wolfschütz in einen Ökogarten mit Obstbäumen, Beerensträuchern, Gemüse und einer Vielfalt an Blumen verwandelt.

In der Gemeinde Kaltenleutgeben wurde der Beitritt zu „Natur im Garten“ erst vor einigen Wochen vollzogen. Den entscheidenden Schritt dazu setzte Bürgermeisterin Bernadette Schöny, ÖVP: „Unsere öffentlichen Grünflächen sind Orte der Erholung und Kommunikation. Durch die ökologische Pflege wollen wir die Aufenthaltsqualität in unserer Gemeinde weiter erhöhen.“

Natur im Garten Landesrat Martin Eichtinger übergab die „Natur im Garten“ Plakette in Anwesenheit der Umwelt-Gemeinderätinnen Theresa Edtstadler und Patricia Lorenz sowie Ministerin Karoline Edtstadler an Kaltenleutgebens Bürgermeisterin Bernadette Schöny.

Nicht dabei ist die Gemeinde Wienerwald, Bürgermeister Michael Krischke, ÖVP, begründet das so: „Da wir im Wienerwald, wie der Name schon verrät, mit viel Natur ausgestattet sind, liegt der Fokus bei uns in den privaten Gärten. Diese werden mit möglichst naturbelassenen Pflanzen bepflanzt. Auch die früher ganz typischen Obstbäume wie der Apfel- oder Zwetschgenbaum werden wieder vermehrt gepflanzt.“

Blühende Stauden statt monotoner Rasen

In Laxenburg wurde dank der Initiative des kommunalen Gärtnerteams rund um Christine Eibl ein besonderes Projekt umgesetzt: Aus einer Rasenfläche um einen historischen Eichenbaum mitten im Ortszentrum, den sogenannten ‚Eisenbahner-Park’, wurde der Kaiser Franz Joseph-Park.

2016 wurde der erste Spatenstich getan, heute ist die Idee vom Cottage-Garten wahr geworden. Christine Eibl erklärt: „Eigentlich wollten wir die Blumen nach Farben gestaffelt setzen. Aber nachdem wir es den Pflanzen erlauben, sich selbst auszusäen und zu vermehren, wurde es ein sehr bunter Garten“.

Die Gemeinde Hennersdorf ist der Aktion bis jetzt nicht beigetreten, Grund dafür ist, „dass wir in einer Siedlung einen alten Kastanienbaumbestand unbedingt erhalten wollen. Die Miniermotte, die alle Kastanienbäume befällt, ist aber nur mit einem Mittel zu bekämpfen, das laut ‚Natur im Garten‘ nicht den Grundsätzen der Aktion entspricht“, erklärt Vizebürgermeister Thaddäus Heindl, ÖVP.

Einen Betritt zu „Natur im Garten“ überlegen die Gemeinden Gießhübl und Guntramsdorf. Für Gießhübls ÖVP-Bürgermeister Helmut Kargl „gibt es schon Überlegungen“, Teil der Initiative zu werden, für Guntramsdorfs Umweltgemeinderat Martin Cerne, SPÖ, aktuell eher nicht: „Unsere Grünflächen werden schon seit Längerem pestizidfrei gepflegt. Bei einem Beitritt müssten die Mitarbeiter eine spezielle Ausbildung absolvieren. Die fehlt noch, aber das langfristige Ziel, der Aktion beizutreten, bleibt.“