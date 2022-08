Neue Kreditregeln: Immobilienmarkt ändert sich bereits

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Raoul Billan aus Breitenfurt ist Immobilienmakler und operativer Geschäftsführer bei „Boubeva Makler“. Er merkt seit Monaten, dass sich der Immobilienmarkt langsam verändert: „Objekte bleiben länger am Markt. Das bekommen wir auch von den Immobilienplattformen bestätigt. Bei den Preisen hat sich noch nicht so viel verändert, allerdings bei der Verhandlungsbereitschaft der Verkäufer.“

Raoul Billan geht davon aus, dass die Haushaltsrechnung schwierig werden wird. Foto: Foto: privat

Vorallem für junge Menschen sei es jetzt durch die neuen Regeln für die Kreditvergabe deutlich schwieriger geworden, sich den Traum vom Eigenheim zu ermöglichen. „Fakt ist, dass es meistens nicht am Eigenkapital mangelt, sondern an eher an der Haushaltsrechnung mit den 40 Prozent. Wenn man ein Pärchen mit doppeltem Gehalt und ohne Kinder ist und plötzlich ein Gehalt wegfällt, weil Nachwuchs kommt, schaut der Haushaltsplan schon wieder ganz anders aus“, erklärt Billan.

Denjenigen, die gerade auf der Suche nach einer Immobilie sind, empfiehlt er, sich über verschiedene Plattformen und im privaten Kreis zu informieren: „Wenn man kaufen möchte, ist es das Beste, überall im Bekanntenkreis und Immobilienmaklern sein Suchprofil zu hinterlegen. Auch Social Media ist eine gute Möglichkeit, die Nachricht zu verbreiten und Angebote zu erfragen.“ Verkäuferinnen und Verkäufern rät er, sich an einen Makler zu wenden: „Ein Makler kennt den Markt, kann den Marktpreis ermitteln und die Immobilie so präsentieren, dass sie kein Ladenhüter wird.“

„Hürden sind deutlich höher geworden“

Schon jetzt kann Robert Sziveli, Geschäftsführer von Sziveli Immobilien, sagen, dass die neuen Kreditregeln deutliche Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben: „Auf der Käuferseite sind die Hürden deutlich höher geworden. Der Kauf von Immobilien wird schwieriger werden. Wir merken schon, dass die Anfragen zurückgehen.“

Robert Sziveli geht davon aus, dass der Kauf von Immobilien nicht leichter wird. Foto: Foto: privat

Auch Verkäufer seien derzeit vorsichtiger und würden abwarten: „Das wird weniger durch das neue Immobilienkreditgesetz bestimmt, sondern durch Preissteigerungen, die wirtschaftliche Situation und den Krieg in der Ukraine. Das sind Faktoren, die dazu beitragen, dass Verkäufer vorerst eher beobachten, wie sich der Markt entwickelt.“

Für die Zukunft hofft er auf „bessere und stabilere Zeiten.“ Trotzdem vermutet Sziveli, dass die Nachfrage der Käufer langfristig niedriger bleibt. „Ich gehe davon aus, dass das Angebot letzten Endes größer sein wird, aber die Nachfrage nach wie vor klein bleibt“, schätzt er die künftige Entwicklung der Situation ein.

Für Personen, die am Kauf einer Immobilie interessiert sind, hat Sziveli einen klaren Rat: „Mir ist schon oft passiert, dass ich eine Immobilie hatte und Interessenten, die sich sofort verliebt haben, aber noch keine Finanzierungszusage hatten. Kein Verkäufer steigt ohne diese Zusage ein. Daher lautet mein Tipp, im Vorhinein zur Bank zu gehen, das Vorhaben dort zu besprechen und ein Finanzierungsangebot machen zu lassen. So weiß man auch im Fall des Falles, welches Budget zur Verfügung steht und es ist einfacher, die richtige Immobilie zu finden.“

