Als Anna Kiesenhofer aus Niederkreuzstetten (Bezirk Mistelbach) als Erste des olympischen Straßenrennens über die Ziellinie fuhr, war einer nur mehr mäßig überrascht: Georg Tazreiter. „In der heimischen Radsportszene war schon bekannt, dass Anna sehr gut ist. Wie sie dann zehn Minuten vorne war, habe ich schon gesagt, sie gewinnt das, weil sie in der Fluchtgruppe die Beste war.“

Georg Tazreiter spürt in seinem Verein keinen Rennrad-Boom. M. Zottl

Tazreiter (35 Jahre), war bei der Bahnrad-WM 2010 am Start. Mittlerweile hat der Polizist in Mödling mit dem Multigate Cycling Team einen eigenen Verein. „Wir sind noch nicht so publik, haben zehn oder zwölf Fahrer, die bei Rennen aktiv sind. Wenn wir die Sportler, die hobbymäßig ein bisschen fahren, dazuzählen, sind es 25, 30“, schildert Tazreiter. Von einem Ansturm durch die jüngsten heimischen Erfolge – Olympiagold von Kiesenhofer, Tour de France-Etappensieg von Patrick Konrad – kann er nicht berichten.

Im Gegenteil: „Wie ich bei den Junioren gefahren bin, hatten wir 60 bis 80 Fahrer. Bei den österreichischen Meisterschaften waren es heuer 20.“ Es fehle an der Breite, die Qualität stimme: „Wir haben einige vielversprechende Talente in Österreich.“

Konträr ist die Situation bei der Schwimmuniion Mödling (SUM), wie Präsidentin Veronika Stefanik berichtet: „Wir hatten gerade unsere Sommercamps. Ich musste sogar Interessierten absagen.“

Im Verein zählt die SUM inklusive Anfänger- und Babyschwimmen rund 350 Mitglieder: „Es sind alle Gruppen voll. Wir sind bemüht, keine Wartelisten zu produzieren.“ Beim Leistungsschwimmen erwartet Stefanik in etwa zwei Jahren einen Leistungsknick. Da die Aufbaujahrgänge 2009 und 2010 aufgrund der Pandemie die letzten eineinhalb Jahre kaum Wassertraining hatten. Bei Olympia verfolgten Stefanik und Co. der heimischen Schwimmer rund um Felix Auböck, der bei der SUM Anfang der 2000er-Jahre seine Karriere begann, ganz genau. „Das bedeutet, um 3.30 Uhr aufstehen und seine Rennen anschauen“, fieberte Stefanik mit, der vierte Platz über 400 Meter Kraul schmerzte: „Felix ist so ein bescheidener Bursche. Er hätte sich eine Medaille verdient, wenngleich Platz vier eine Super-Leistung ist.“

Judoka wollen kurzen Rückenwind nutzen

Die Schlagzeilen füllten in den letzten Tagen auch die rot-weiß-roten Judoka. Michaela Polleres holte Silber, Shamil Borchashvili Bronze. „Das ist mega“, freut sich Thomas Haasmann, Mastermind der Galaxy Judo Tigers aus Perchtoldsdorf. Er selbst war bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles am Start. Nach Tokio schaffte es keiner seiner Athleten. „Daran kiefle ich schon etwas“, gibt Haasmann zu. Einige seiner Sportler hätten durchaus gute Chancen gehabt, etwa Maximilian Schneider, der in der selben Gewichtsklasse wie Borchasvili kämpfte.

„Er hat sich mit ihm früher gespielt, aber er hat aufgehört und ist eines der am best bezahlten männlichen Fotomodells geworden. Ich kann es ihm nicht übel nehmen.“ Den Rückenwind der Medaillen gelte es zu nutzen: „Denn Judo ist in Österreich leider eine Randsportart. Nach Olympia ist es mit der Aufmerksamkeit wieder vorbei.“

„Da es im Fernsehen keine Berichterstattung über Hockey gibt, ist es vielen gar nicht bewusst, dass es Hockey bei Olympia gibt.“ Neudorf-Obmann Paul Pultar

Dieses Problem hätte die Hockeygemeinschaft gerne. „Da es im Fernsehen keine Berichterstattung über Hockey gibt, ist es vielen gar nicht bewusst, dass es Hockey bei Olympia gibt“, bedauert Neudorfs Obmann Paul Pultar. Wer die Hockey-Bewerbe verfolgen will, muss auf Youtube aufweichen. Dort fungiert Cedric d‘Souza, der auch die Nachwuchstalente des Bezirks trainiert, als Analyst. Der Verein profitiere von Hallen-Welt- und Europameisterschaften, bei denen Österreich stets um Medaillen spielt mehr: „Das können wir für uns ausschlachten.“