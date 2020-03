Die Gemeindeämter sind in diesen Tagen nur mehr telefonisch oder per Mail erreichbar. Parteienverkehr ist keiner erlaubt, nur in dringenden Fällen wie etwa bei einem Todesfall ist es möglich, persönlich bei einem Gemeindeamt vorbei zuschauen. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt, Geschäfte außer dem Lebensmittelhandel haben geschlossen, größere Menschenansammlungen sind auch auf öffentlichen Plätzen verboten.

Bezirkshauptmann Philipp Enzinger machte deutlich: „Wir befinden uns derzeit in einer ganz besonderen Situation, die erfordert besondere Maßnahmen aber auch Disziplin. Wir haben hier in der Bezirkshauptmannschaft einen Einsatzstab eingerichtet, der alle Corona-Meldungen abarbeitet und somit einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung leistet.“ 40 Mitarbeiter kümmern sich um alles, was mit Corona zu tun hat, das Amt an sich ist geschlossen.

Hilfsangebote für Ältere oder Beeinträchtigte

Die meisten Bürgermeister haben darauf geschaut, ein Hilfsangebot für die ältere Generation auf die Beine zu stellen, die ihre Einkäufe nicht selbst erledigen können oder wollen.

So hat zum Beispiel die Stadt Mödling das „Team Mödling hilft“ ins Leben gerufen. Dabei kaufen Freiwillige Lebensmittel und Medikamente für Ältere ein, die Stadtgemeinde hat dafür mit Unterstützung des Roten Kreuzes und dem Jugend- Rotkreuz Mödling eine Hotline eingerichtet. Anrufen kann, wer über 65 Jahre alt ist, eine Vorerkrankungen hat und keine familiäre Hilfe in Anspruch nehmen kann. Die Hotline ist täglich unter 0699 144 212 60 von Montag bis Samstag, von 7 bis 16 Uhr zu erreichen.

P’dorf-Helferline Auf Initiative von Perchtoldsdorfs JVP Obmann Anil Rai und „Give Box“-Initiatorin Marion Schuster (r.) startet in Perchtoldsdorf die „P’dorf-Helferline“. Dadurch gibt’s Unterstützung bei Lebensmittel- oder Medikamentenbesorgungen. Erreichbar unter

Doch auch kleinere Gemeinden wie Münchendorf haben Hilfsangebote organisiert. So beliefern die ortsansässigen Wirte „Brunner’s Bräu“ und das Restaurant Pichler gegen Vorbestellung am Vormittag das Essen zu den Kunden nach Hause. Bei der Essensverteilung „helfen Gemeindemitarbeiter und Freiwillige“, berichtet Bürgermeister Josef Ehrenberger, SPÖ. Auch ein Medikamentenservice wurde eingerichtet.

In Wiener Neudorf wurde ein Medikamentenservice in Kooperation mit den vier praktischen Kassenärzten für alle Wiener Neudorfer über 65 Jahre eingerichtet. „Sie kontaktieren ihren Wiener Neudorfer praktischen Kassenarzt per E-Mail oder telefonisch“, sagte Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP. Gemeindemitarbeiter kümmern sich um die Abholung des Rezepts und stellen die Medikamente zu. „Das Service ist natürlich kostenlos, zu zahlen ist nur die Rezeptgebühr.“

Bezirkspolizeikommandant Peter Waldinger hat die Situation genau im Auge: „Es ist alles sehr ruhig, die Menschen sind sehr diszipliniert. Es ist jetzt die Aufgabe der Exekutive, zu schauen, dass die Anweisungen der Bundesregierung auch eingehalten werden.“

Dazu gehöre eben auch, größere Personengruppen zu zerstreuen. „Wir haben dieses Wochenende vereinzelt noch Gruppen von mehr als fünf Personen angetroffen und sie darauf hingewiesen, dass das jetzt nicht mehr erlaubt ist. Da war aber keine bestimmte Absicht dahinter, die Leute haben einfach nicht an die geltenden Ausgehbestimmungen gedacht.“

Rotes Kreuz ist für alle Eventualitäten gerüstet

Die Rettungskräfte des Roten Kreuzes der Bezirksstellen Brunn am Gebirge und Mödling sind für alle Eventualitäten gerüstet. „Wer ist vorbereitet, wenn nicht das Rote Kreuz?“, fragt Mödlings Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Michael Dorfstätter. „Wir versuchen natürlich, genauso alle Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Unsere Wagen mit den ehrenamtlichen Rettungssanitäter, fahren wie gewohnt weiter.“ Eine Reduktion finde im Verwaltungsbereich sehr wohl statt, wo teilweise auf Homeoffice umgestellt wurde.

Eine starke Veränderung spüre das Rote Kreuz aber nicht. „Wir sind jetzt doppelt so vorsichtig, um unsere Kolleginnen und Kollegen zu schützen“, betont Dorfstätter, denn „Brunn und Mödling sind Teststellen für das Coronavirus geworden. Jeden Tag haben wir einen Mitarbeiter, der die Tests durchführt.“

Auch die Bezirksfeuerwehr muss zurückschrauben. „Wir haben sämtliche Schulungen sowie Ausbildungslehrgänge verschoben“, berichtet Bezirksfeuerwehrkommandant Richard Feischl. Einsätze sind von dieser Regelung natürlich ausgenommen. Man sei auf das Erscheinen der Freiwilligen angewiesen. „Das funktioniert jedoch sehr gut“, ist Peischl zufrieden.

„Ruhe bewahren“ – Stress fehl am Platz

Wichtig sei es jetzt, auch die psychische Gesundheit zu stärken. Davon ist die unter anderem auch in Perchtoldsdorf tätige Psychotherapeutin Brigitta Kräftner überzeugt: „Die momentane Situation ist eine völlig neue Herausforderung. Die Arbeit für viele fällt weg oder muss nach Hause verlegt werden, die Kinder sind den ganzen Tag zuhause und manche Berufstätige werden unvorstellbar harten Bedingungen ausgesetzt. Die Frage lautet: Wie kann man das überstehen, ohne dass der Stress ins Grenzenlose steigt?“ Zunächst einmal gelte der Grundsatz „Ruhe bewahren“ und alles Notwendige tun und alles Unbeeinflussbare geschehen lassen.

Kindern sollte man altersgemäß auch erklären, dass dieser Virus gefährlich sein kann und vor allem alte Menschen geschützt werden müssen. „Versuchen Sie nicht, die Gefahrensituation vor ihren Kindern geheim zu halten, Kinder haben feine Antennen für das Verborgene“, weiß Kräftner. Doch in jeder Krise stecke auch etwas Positives, etwa der familiäre Zusammenhalt. Falls die eigenen Ängste überhandnehmen, könne man noch immer mit jemanden telefonieren, sich selbst mit Dingen beschäftigen, die bisher liegen geblieben sind.

Kräftner empfiehlt: „Und wenn der Zustand wirklich unerträglich wird, dann kann man auch eine Helpline anrufen, die Hotline 0800555621 für allgemeine Fragen zum Coronavirus, die Telefonseelsorge unter 142, den Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) 015048000 oder einen Psychotherapeuten, die in dieser Krisensituation auch telefonische Therapiestunden halten dürfen, die auch bezahlt werden.“ Wer einen Psychotherapeuten oder -therapeutin sucht, findet kompetente Experten unter Psyonline oder unter psychotherapie.ehealth.gv.at.