Der nächste Lockdown ist Realität. Auch für die Bürgermeister keine einfache Situation. Wie schaffen sie es, trotz Mund-Nasen-Schutz, Abstandsregel, Ausgangsbeschränkungen Kontakt zur Bevölkerung zu halten? Wie hat sich ihr (politischer) Alltag verändert, läuft alles nur noch über Videokonferenzen ab?

Guntramsdorfs Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, hält den Parteienverkehr – auch Sprechstunden – im Gemeindeamt „nur mehr gegen Voranmeldung“ aufrecht. Beim Eingangsbereich im Rathaus wurde ein digitales Körpertemperaturmessgerät zur Eigenkontrolle aller Besucher des Rathauses aufgestellt.

„Über unsere Arbeitsmedizinerin wurde eine Hotline für Gemeindebedienstete eingerichtet, um sich rasch mittels Schnelltest testen lassen zu können“, berichtet Weber. „Wir arbeiten gemäß den Möglichkeiten mit Umlaufbeschlüssen.“ Sitzungen des Gemeindevorstandes wolle man „mit strengen Sicherheitsauflagen nach wie vor physisch“ stattfinden lassen.

Martin Schuster, ÖVP, Bürgermeister in Perchtoldsdorf, ist „als jemand, der gerne Kontakt mit Menschen hat“, mit der Situation nicht glücklich. „Ich denke da nur an das Bürgermeister-Frühstück, das wohl noch längere Zeit entfallen muss.“ Sprechstunden gebe es unter Hinweis auf die geltenden Sicherheitsmaßnahmen noch.

„Große Sorgen“ mache er sich um das Kulturleben. Mit der Burg als Veranstaltungsort habe man diesbezüglich, was die Anzahl an der Termine betrifft, „eine besondere Stellung. Ich denke, Kultur hätte man nicht einstellen müssen. Wir haben in puncto Sicherheit wirklich alles nur Mögliche gemacht. Nur die eigenen vier Wände waren sicherer“.

Bürgermeister Rainer Schramm, Wir Gaadner, macht sich über die anstehenden Gemeinderatssitzungen Gedanken: „Ich warte auf eine Weisung, ob ich jetzt eine Gemeinderatssitzung abhalten kann oder nicht. Es stehen im November und Dezember der Nachtragsvoranschlag und der Voranschlag auf der Tagesordnung und die müssen öffentlich sein.“

Wiener Neudorfs Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, will, so lange es möglich ist, an einem neuen Sprechstunden-Procedere festhalten: „Es gibt jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr jeweils 15-minütige Termine, für die man sich voranmelden muss.“ Grundsätzlich gehe ihm „als Person, die es gewohnt ist, ständig unter Menschen zu sein, der direkte Kontakt schon sehr ab“.

Homeoffice werde es im Gemeindeamt kaum geben, glaubt Janschka. „Die Mehrheit der Mitarbeiter hat abgelehnt. Sie wollen Job und Privates trennen.“

Andreas Linhart, SPÖ, Ortschef in Brunn am Gebirge, wird „vorerst keine weiteren Maßnahmen setzen. Wir beobachten die Situation aber sehr genau und können bei Bedarf rasch mit Homeoffice und ähnlichen verstärkenden Maßnahmen reagieren. Der nächste Schritt als Vorsichtsmaßnahme wäre ein Schichtdienst, wie wir es auch schon am Wirtschaftshof praktizieren - damit der Winterdienst gesichert ist.“ Wenn ein Bürgermeister-Termin gewünscht ist, findet er auch statt. Mit Masken und Abstand. „Bei Ausschusssitzungen weichen wir ins BRUNO aus, hier ist genug Platz. Bei der nächsten Gemeinderatssitzung geht es um den Nachtragsvorschlag und das Budget. Da wird es eine kurze Sitzung geben, da man sie öffentlich machen muss. Die restlichen Punkte finden am Umlaufweg statt.“ Und Linhart appelliert „an unsere Bürger, die Maskenpflicht ernst zu nehmen, Abstand zu wahren und vor allem nicht zu verzweifeln. Die Zeiten werden sich wieder bessern“.