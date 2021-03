In vielen Gemeinden ist das Ratschen (von Gründonnerstag bis Karsamstag) in Vergessenheit geraten. „Das ist sehr schade, denn ich finde, das Ratschen ist eine wunderbare Tradition“, bedauert Dechant Adolf Valenta aus Brunn am Gebirge.

Ganz sicher ratschen wird die Perchtoldsdorfer Unternehmerin Monika Löffler. Ausschließlich und traditionellerweise im privaten Bereich – im Garten am Tirolerhof. Max Hofer

In Perchtoldsdorf wird noch geratscht: „Ich bin seit meiner Kindheit beim Ratschen dabei und konnte diese Tradition durch meine Funktion an die Ministranten weitergeben“, erzählt Erwin Singer. Es sei auch geplant, heuer ratschen zu gehen. „Das hängt natürlich von den weiteren Maßnahmen der Regierung ab.“ Eine kleine Änderung wird es jedoch Corona-bedingt geben. „Normalerweise ratschen wir in der Früh am Wehrturm, zu Mittag vor der Kirche und am Abend, wenn die Messe stattfindet, statt der Glocken. Auf dem Wehrturm ist es jedoch für die derzeitige Situation einfach zu eng, daher streichen wir das Ratschen in der Früh.“ Mit dabei sind in Perchtoldsdorf meistens zwischen 25 und 30 Ministranten in jeder Altersgruppe. „Es gibt 16-Jährige, die bereits seit ihrem achten Lebensjahr dabei sind. Das freut mich natürlich sehr“, betont Singer.

In der Pfarre Münchendorf ist man auf eine sichere Variante umgestiegen. „Wir haben den Kindern angeboten, sich Ratschen im Pfarramt zu holen und gemeinsam mit ihren Geschwistern oder Nachbarskindern in ihrer Wohngegend ratschen können. Sie bekommen dann auch eine Liste, zu welcher Uhrzeit sie mit ihren Ratschen unterwegs sein dürfen“, erklärt Pfarrsekretärin Brigitte Szivelli.

Ratschenfest fällt mit Sicherheit aus

Auch hier sieht die Zeit vom Gründonnerstag bis Karsamstag normalerweise ganz anders aus. „Wir haben in den Jahren davor immer ein Ratschenfest organisiert, dabei haben üblicherweise unsere Firmlinge ausgeholfen.“

Stefanie Göstl, Organisatorin des Ratschens in Hennersdorf, hat bereits jetzt einige Zusagen erhalten. „Bis jetzt haben sich 14 Kinder gemeldet. Es sind meistens Geschwister oder Nachbarskinder, die dann gemeinsam unterwegs sind.“ Göstl ist sich aber sicher, dass sich noch ein paar Kinder und Jugendliche melden werden. „Begleitet wurden die Ratscher in den letzten Jahren von unserem Pfarrer und auch ich bin fast immer dabei.“ Die meisten bereits angemeldeten Ratscher waren im Jänner auch schon gemeinsam als Sternsinger unterwegs.

Das Beste aus der Situation machen

Michaela Radlinger, Ortsbäuerin und Leiterin der Jugendarbeit in der Pfarre Achau, möchte den Kindern und Jugendlichen dieses Jahr die Möglichkeit bieten, mit ihren Ratschen loszuziehen. „Wir werden das Beste aus der Situation machen.“

Radlinger, welche seit etwa 20 Jahren das Ratschen betreut und selbst seit ihrem 15. Lebensjahr dabei ist, weiß, dass „die Kinder und Jugendlichen unbedingt ratschen gehen wollen“. Üblich ist es in Achau, dass die Gruppen zu zehnt mit volljährigen Aufsichtspersonen aus der Jungschar unterwegs sind.

In der Herz-Jesu-Pfarre in Mödling stehen Ratscher-Teams – hier ein Archivfoto aus dem Jahr 2019 – in den Startlöchern. Herz-Jesu-Pfarre

In der Pfarre Herz-Jesu in Mödling hofft man, die Aktion durchführen zu können. „Wir hoffen, dass Ratschenkinder am Karfreitag und Karsamstag durch das Pfarrgebiet ziehen können“, sagt Pastoralassistentin Alexandra Kommer. Geplant sind bis zu vier Gruppen zu je drei Kindern.