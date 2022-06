Praxis für das Leben: Tag der Miliz

Werbung

Peter Fuhrich, Allgemeinmediziner in Biedermannsdorf, überraschte seine Patienten am Donnerstag in seiner Ordination damit, dass er sie in einer Uniform des Bundesheeres behandelte. Damit machte Fuhrich sichtbar, dass „es auch unter dem medizinisch ausgebildeten Fachpersonal viele Milizsoldaten gibt, die heute am 9. Juni bewusst ein Zeichen dafür setzten, dass sie zur Bereitschaft einer auch finanziell gesicherten Landesverteidigung und wieder stattfindenden Übungen stehen“. Es müsse darüber diskutiert werden, in welche Richtung sich das Bundesheer entwickeln soll, meinte Fuhrich.

„Ich finde, dass ein starkes Milizwesen in Österreich sehr wichtig ist“

Auf die „unschätzbaren Vorteile“, die eine Ausbildung bei der Miliz für den zivilen Beruf bringt, weist Peter Gersuny, Ausbildungsleiter an der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Brunn am Gebirge, hin. Er absolvierte die Ausbildung zum Rot Kreuz-Sanitäter und ist Ausbildner beim Bundesheer für die erweiterte Selbst- und Kameradenhilfe. Alle zwei Jahre findet eine etwa zweiwöchige Übung statt, heuer ist es wieder soweit.

Man lerne immer etwas dazu, die Erfahrungen, die man in der Fortbildung beim Bundesheer gewinne, ließen sich eins zu eins auch beim Roten Kreuz anwenden. „Ich finde, dass ein starkes Milizwesen in Österreich sehr wichtig ist – gerade im Bereich der Miliz finden sich sehr motivierte Kameraden, die ihre Erfahrungen mitbringen, ob als Sanitäter, Ingenieur oder aus einem anderen Beruf. Beide Sparten sind eine große Bereicherung“, betont Gersuny.

Peter Gersuny gibt sein Wissen an der Rot-Kreuz-Stelle Brunn am Gebirge weiter. Foto: privat

Das sieht auch Martin Effenberg so, der im Bezirk Mödling beim Roten Kreuz ehrenamtlich als Notfallsanitäter Einsätze fährt. Er findet es „problematisch, dass die Übungen nur mehr alle zwei Jahre stattfinden, weil hier sehr eingespart wurde“.

„Habe noch keinen Tag bereut“

Seine Sanitäterausbildung absolvierte er in der damals noch aktiven Martinek-Kaserne in Baden, die Kaderausbildung Miliz „habe ich noch keinen Tag bereut. Wo sonst kann man eine Menschenrettung unter scharfem Beschuss üben, sehr Wenige beim Roten Kreuz haben jemals ein funktionierendes Lazarettlager gesehen“. Das, was er bei der Miliz gelernt hat, „kann ich tagtäglich anwenden“, sagt Effenberg, der seit 35 Jahren einmal in der Woche beim Roten Kreuz Dienst macht.

Martin Effenberg ist seit 35 Jahren ehrenamtlich als Notfallsanitäter tätig. Foto: privat

Bei beiden Institutionen sei es wichtig, „hinzulangen und den Einsatz auch noch fünf Minuten vor Dienstschluss fahren“, was den ehrenamtlichen Rettungssanitätern in Mödling hoch anzurechnen sei, denn „sämtliche Einsätze am Abend, feiertags und am Wochenende werden von Ehrenamtlichen abgedeckt“.

