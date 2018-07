„Kultur vor der Haustüre“ lautet das Motto des Festivals, das am 18. Oktober im Raiffeisenforum Mödling beginnt und nach einem Zwischenstopp in Perchtoldsdorf (22. bis 27. Oktober, Burg) am 11. November in Baden (Casino) endet.

Organisator Nicolas Hold verspricht: „Unsere Besucher dürfen sich auf Top-Kabarett-Programme von Roland Düringer, Lukas Resetarits, Thomas Stipsits oder Klaus Eckel freuen – und das quasi vor der Haustüre ohne lange Anfahrtswege.“

Auch Diskussionen während eines Frühstücks – unter anderem mit Dirk Stermann und Armin Thurnher – sowie Lesungen mit Thomas Raab, Andreas Gruber oder David Schalko stehen am Programm. „Insgesamt werden 23 Veranstaltungen geboten“, ist Hold stolz.

Junge Schriftsteller vor den Vorhang

Als Teil der art.experience findet wieder der Kurzgeschichten- und Lyrikbewerb „zeilen.lauf“ statt. Das Pendant für alle jungen Schriftsteller ist der Kurzgeschichtenbewerb „schreib.art.“ Die besten Lyriker sowie die talentiertesten Kinder- und Jugendlichen präsentieren ihre Werke im Rahmen einer eigenen Veranstaltung.

www.art-experience.at