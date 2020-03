Am Samstag überschlugen sich im Landesklinikum Mödling die Ereignisse: „Achtung, Unfall-Ambulanz gesperrt!“ Den Grund dafür hatte Bernhard Jany, Pressesprecher der Landeskliniken-Holding, parat. Im Landesklinikum Baden seien eine Ärztin und eine Pflegekraft (beide im Bezirk Mödling wohnhaft) positiv getestet worden. 44 Mitarbeiter seien außer Dienst gestellt, die Patienten, die Kontakt hatten, informiert worden. „Alle Betroffenen wurden durch die Bezirksverwaltungsbehörde verständigt und über die weiteren Schritte informiert. Sie müssen jetzt 14 Tage in häuslicher Quarantäne zu Hause bleiben.“

privat Prekäre Situation am Samstagnachmittag im Landesklinikum Mödling.

Die Unfallabteilung war kurz gesperrt, „bis die Evaluierung abgeschlossen war“, erklärte Jany. Mittlerweile konnte in den beiden Landeskliniken Baden und Mödling „trotz dieser herausfordernden Situation“ der Dienstbetrieb weiter aufrecht erhalten werden. „Hier sieht man, dass ein Klinikum an zwei Standorten, was viele immer wieder auch kritisiert haben, ein großer Vorteil ist, da man sich gegenseitig gut aushelfen kann“, meinte Jany. Seit Samstag gilt das Besuchsverbot, seit Montag werden alle nicht notwendigen Operationen hintangestellt, um zusätzliche Personalkapazitäten zu haben. „Das ist ein wichtiger Schritt“, sagt Jany.

Auch das Pflege- und Betreuungszentrum Mödling ist seit Samstag für Besucher tabu, berichtet Direktor Gerhard Reisner. „Wir haben auch alle Ehrenamtlichen gebeten, zu Hause zu bleiben.“ Im Eingangsbereich wurde ein Infopoint eingerichtet, die Tagesbetreuung – davon betroffen sind etwa zehn Personen – wurde ausgesetzt. „Wir sind ein sehr großes Haus mit knapp 200 Bewohnerinnen und Bewohnern“, betonte Reisner, da sei Sicherheit oberstes Gebot. „Die Angehörigen haben Verständnis für die Maßnahmen.“

Verdachtsfall in Laab im Walde

Am Montag wurde bekannt, dass es in Laab im Walde einen Corona-Verdachtsfall gibt. Eine Person, die in der Pflege beschäftigt ist, sei mit jemandem in Kontakt gekommen, der auf Corona-Infektion getestet wurde und besuchte danach das Kloster. Laabs Bürgermeister Peter Klar, Liste „Miteinander für Laab“, selbst Mediziner, geht sehr offen mit diesem Verdachtsfall um. Er erklärt auf NÖN-Anfrage: „Die Person wurde vorsorglich unter häusliche Quarantäne gestellt.“ Die Leitung des Klosters, das als Alterseinrichtung der Barmherzigen Schwestern dient, habe schon davor alle Maßnahmen ergriffen, um eine mögliche Ausbreitung der Virusinfektion zu verhindern. Klar ergänzte: „Uns als Gemeinde ist es ein Anliegen, über Verdachtsfälle offen zu kommunizieren, damit die Bevölkerung entsprechend vorsichtig agiert.“ Sämtliche Personen, die Kontakt mit jener Person im Kloster hatten, wurden darüber informiert und angehalten, sich ebenfalls in häusliche Isolation zu begeben. Der Verdachtsfall wurde der Bezirkshauptmannschaft Mödling gemeldet. Das Kloster ist für Besucher gesperrt.

Notfall-Mediziner unter Quarantäne

Die Ordination von Allgemeinmediziner Stefan Kressler in der Wiener Gasse 104 in Perchtoldsdorf ist zumindest bis 27. März geschlossen: Er hatte am Freitagnachmittag „im Notarztdienst flüchtigen Kontakt mit einer Person, die später positiv auf Coronaviren getestet wurde. Ich bin selber gesund, muss aber aufgrund der geltenden Bestimmungen eine vierzehntägige Heimquarantäne einhalten“, verlautbarte Kressler auf seiner Homepage. Personen, die „mit mir bis Samstagmittag in Kontakt gewesen sind, sind sicher nicht gefährdet.“

Noch läuft der Betrieb in der Ordi von Gerhard Weinzettel in Perchtoldsdorf. Elisabeth Weinzettel, Ordinationshilfe und Ehefrau, erklärt: „Rezeptwünsche und Krankmeldungen nehmen wir zwischen 7 und 19 Uhr am Telefon entgegen. Wir bringen die Rezepte in jene Apotheke in Perchtoldsdorf, die vom Patienten gewünscht wird, wo sich diese ihre Medikamente am nächsten Tag abholen können.“ In der Ordination sei immer nur eine Person, die anderen Patienten warten vor der Türe. „Wir haben unsere normalen Öffnungszeiten beibehalten, geschlossen ist nur am Donnerstag.“