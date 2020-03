Seit Mittwoch heißt es: „Ich will’s wissen!“. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner legt ihr Schicksal in die Hände der SPÖ-Mitglieder.

Philip Widhalm, Vorsitzender der „Jungen Generation“ in Perchtoldsdorf, hat zu dem Thema eine klare Meinung. „Prinzipiell finde ich es gut. Ich bin mir aber bei der wichtigsten Frage, nämlich der nach dem Schicksal der Partei-Chefin, noch nicht ganz sicher“, sagte Widhalm. Die Mitglieder hätten auch keine Alternative zu Rendi-Wagner bekommen: „Wenn sie also zurücktritt, wer kommt dann?“

Eine kritische Ansicht zur Mitgliederbefragung hat Gemeinderat Anton Plessl aus Perchtoldsdorf. Trotzdem werde er „für Rendi-Wagner stimmen, denn jeder kann sie zwar kritisieren, aber niemand wäre bereit, ihren Job zu übernehmen.“ Man dürfe auch nicht alles, die aktuelle Situation betreffend, an der Parteivorsitzenden festmachen. Laut Plessl gäbe es sowohl im Ort, im Bezirk oder auch auf Landesebene große Mängel.

"Eine Befragung ohne Absprache mit den Mitgliedern durchzuführen, finde ich nicht in Ordnung. Schließlich sind wir eine Gemeinschaft“Mödlings Alt-Bürgermeister Werner Burg

Mödlings Alt-Bürgermeister Werner Burg „missfallen diese Alleingänge. Eine Befragung ohne Absprache mit den Mitgliedern durchzuführen, finde ich nicht in Ordnung. Schließlich sind wir eine Gemeinschaft“. Dennoch kann Rendi-Wagner auch auf seine Unterstützung zählen, „da sie die Beste für diesen Job ist“. Meinhard Kronister, Ex-Bürgermeister von Vösendorf, meint: „Es muss eine Reform eingeleitet werden, die dann innerparteilich an einem Parteitag zu besprechen ist.“ Er glaubt an „einen „Neustart der Partei“.

Mödlings stellvertretender SPÖ-Stadtparteiobmann Stephan Schimanowa sieht „das Problem in den Fragestellungen. Ich hätte mir auch mehr Demokratie bei der Thematik gewünscht.“ Er müsse sich noch Gedanken über – „Rendi-Wagner - ja oder nein?“ – machen. Schimanowas Appell: „Weniger Beschäftigung mit sich selbst, dafür mehr Politik!“

Seitens des Guntramsdorfer Bürgermeisters Robert Weber ist Lob für die Partei-Chefin zu vernehmen. „Es ist nötig, auf die vielen Fragen der heutigen Gesellschaft Antworten zu finden. Dazu muss man sich die Zeit nehmen, Ruhe bewahren und die Ergebnisse der Befragung abwarten, um danach eine Analyse erstellen zu können.“

Paul Gangoly, Vorsitzender der „Sozialistischen Jugend“ Guntramsdorf übt allerdings an der Mitgliederbefragung Kritik: „Diese plötzliche Befragung ist als Scherz zu betrachten. Für mich und auch die Sozialistische Jugend wäre ein Sonderparteitag notwendig, an dem inhaltliche und strukturelle Veränderungen besprochen werden sollten.“

Eine Mitgliederbefragung kann man aus Sicht des Brunner Bürgermeisters Andreas Linhart „immer machen, ob es jetzt so geschickt ist, weiß ich nicht. Trotzdem kann ich den Wunsch unserer Parteivorsitzenden, nach klaren Verhältnissen verstehen. Ich stimme für Rendi-Wagner“.

SPÖ Bezirksvorsitzender Hannes Weninger steht voll hinter der Bundespartei. „Unsere Mitglieder haben das Recht auf Mitbestimmung bei wichtigen inhaltlichen und personellen Entscheidungen.“ Empfehlungen gibt’s keine, denn „das würde ich als unangebrachten Beeinflussungsversuch betrachten“. In der Vertrauensfrage stützt Weninger SPÖ-Chefin Rendi-Wagner und fordert“ ein rasches Ende der internen Diskussionen“.