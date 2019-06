„Muss man Marillen aus Spanien kaufen, wenn gerade heimische Erdbeeren angeboten werden?“ Das war die Gretchenfrage, die Mödlings Bauernkammer-Obmann Johann Tröber stellte. Damit unterstrich er auch, dass Konsumentinnen und Konsumenten sehr wohl ihren Beitrag dazu leisten können, dass einheimische Produkte auf den Tisch kommen.

Tröber betonte: „Wenn man auf regionale Produkte greift, ist es eine Win-win-Situation für alle. Der Konsument gewinnt, weil er weiß, dass Lebensmittel aus Österreich den höchsten und kritisch geprüften Standards unterliegen. Die Gastronomie profitiert, weil sie sich auch klar bei ihren Gästen profitieren kann. Aber auch für die Region ist es ein Gewinn, da die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln mehr Wertschöpfung für die Region zur Folge hat.“

"Region hat viele großartige Produkte zu bieten"

Erich Moser, Besitzer des Hotels und des Restaurants Höldrichsmühle in Hinterbrühl, liegt das besonders am Herzen. Deshalb wurde er auch von Tröber für seine regionalen und nachhaltigen Bemühungen geehrt. So hat er unter anderem mit Winzerin Birgit Pferschy-Seper aus Mödling eine Lieferantin mit an Bord, die ihre Spitzenprodukte nicht nur liefert, sondern auch zu erklären weiß.

Das weiß auch Bezirksbauernbundobfrau Karin Feichtinger, die selbst mit ihrem Mann einen landwirtschaftlichen Bio-Betrieb führt und die Bio-Fleischteile vom Rind ab Hof verkauft. Hier merkte Tröber an: „Im Supermarkt gibt es keine Beratung, was man aus den Fleischteilen alles zubereiten kann. Wer direkt beim Produzenten kauft, der bekommt diese Beratung selbstverständlich mit.“

Moser meinte: „Unsere Region hat so viele großartige Produkte zu bieten. Sehr oft weiß man gar nicht, was alles bei uns in der Umgebung produziert wird. Aber wenn man die Augen offen hält, lassen sich viele regionale Schätze finden.“