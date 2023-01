Saubere Politik im Blickpunkt

Werbung

Simone Jagl aus Biedermannsdorf ist Nummer 1 der Grünen im Bezirk Mödling und Fünfte auf der Landesliste (die Grünen halten aktuell vier Mandate). Die Politik der letzten Jahrzehnte in NÖ habe „viele Baustellen hinterlassen, von denen zahlreiche auch unseren Bezirk betreffen“, meint Jagl. Unter anderem „brauchen wir mehr leistbaren Wohnraum für junge Menschen und für Familien“.

Zudem kritisiert Jagl, dass „man mittlerweile an jedem Ortsrand ein Einkaufszentrum findet. Betriebsgebiete werden auf Teufel komm raus ausgeweitet. Der Bezirk Mödling darf nicht das Logistikzentrum der Ostregion werden. Es braucht eine kluge Raumordnung, damit Gemeinden nicht mehr ihre Äcker betonieren lassen müssen, um finanziell einigermaßen über die Runden zu kommen“.

Grüne Suche nach Alternativen zum Auto

Jagl will sich auch dem Verkehrsthema widmen: „Wir brauchen endlich Entlastung. Tempo 80 auf der A2 auf Höhe Wiener Neudorf beispielsweise und flächendeckende, vernünftige Alternativen, damit alle die Möglichkeit haben, die täglichen Wege ohne Auto zurückzulegen.“

Auch im Bildungs- und Kinderbetreuungsbereich ortet Jagl Handlungsbedarf. Alles in allem brauche Niederösterreich „dringend starke Grüne. Ich möchte einen Beitrag dazu leisten“.

NEOS verteidigen zwei Bezirks-Mandatare

Seit 2016 ist Indra Collini (52) aus Brunn am Gebirge NEOS-Landessprecherin, seit 2018 auch Landtagsabgeordnete. Im Wahlkreis Mödling geht sie als Spitzenkandidatin ins Rennen, auch auf der Landesliste ist sie top-gereiht. Nach wie vor liegt ihr „saubere Politik am Herzen“, im Wahlkreis Mödling gelte es, „einige heiße Eisen anzugreifen; beispielsweise am Wohnungsmarkt oder in der Kinderbetreuung.

Darüber hinaus ist der 4-gleisige Ausbau der Südbahn ein wichtiger Schritt gegen den steigenden Individualverkehr und für mehr Lebensqualität in Mödling.“

Die zweite NEOS-Landtagsabgeordnete aus dem Bezirk, Edith Kollermann (58) aus Breitenfurt, ist Nummer 3 auf der Bezirks-, und Nummer 4 auf der Landesliste. Kommt es wieder zu drei pinken Mandaten, hat Christoph Müller aus Perchtoldsdorf die größten Chancen in den Landtag einzuziehen. Er ist Zweiter auf der Bezirks- und Dritter auf der Landesliste.

MFG mit zwei Kandidaten – aus dem Bezirk Baden

„MFG Österreich – Menschen Freiheit Grundrechte“ (MFG)“ – einst Schreckgespinst der Großparteien – hat es in fünf Wahlkreisen auf die Stimmzettel gebracht: neben Baden, Krems, St. Pölten und Tulln auch in Mödling. Dort aber nur mit Kandidaten aus dem Bezirk Baden: Renate Konopitzky aus Bad Vöslau und Helmut Divisch aus Weissenbach.

