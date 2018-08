Eine 50-jährige aus Wien-Brigittenau sprach in der Vorwoche in der Polizeiinspektion Wiener Neudorf vor. Sie wolle eine Anzeige gegen einen im Bezirk Mödling wohnhaften Verwandten zu machen.

Sie gab an, dass sie aus ihrer Wohnung delogiert worden sei und eben jener Mann ihre persönlichen Gegenstände nicht aushändigen wolle. Zudem machte sie keinen Hehl daraus, dass sie bereits einmal von der Polizei in ihrer Wohnung festgenommen wurde sie – und bereits mehrmals in diversen Krankenanstalten aufhältig war.

Aufgrund der sehr diffusen Angaben haben die Beamten intensiv nachgefragt und entsprechende Erhebungen geführt. Dabei herauskommen ist der Fakt, dass gegen die Wienerin eine aufrechte Festnahmeanordnung der Landespolizeidirektion Wien wegen „Gefährlicher Drohung“ bestand. Die Anordnung zur Festnahme wurde durch die Staatsanwaltschaft Wien erlassen.

Aus der Anzeige gegen den Bekannten wurde nichts, die Frau wurde noch in der Polizeiinspektion Wiener Neudorf festgenommen und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.