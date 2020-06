Mit einer Forderung lässt Landtagsabgeordneter Hannes Weninger, SPÖ, aufhorchen: „Das Angebot der Stadt Wien, Straßenbahn-Linien bis nach Niederösterreich zu verlängern, muss sofort angenommen werden. Eine derartige Chance darf nach jahrzehntelanger Diskussion über U-Bahn-Verlängerung und Park&Ride-Anlagen nicht versäumt werden oder im politischen Geplänkel untergehen.“

Die Ankündigung von Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima, SPÖ, bezeichnet Weninger als „verkehrspolitische Jahrhundertchance für die Ostregion“ und fordert, dass sich der Bund finanziell an den Ausbauplänen beteiligt. Im Bezirk sind vor allem zwei Gemeinden von einer möglichen Straßenbahnverlängerung betroffen: Kaltenleutgeben und Perchtoldsdorf. In Kaltenleutgeben sind Teile des alten Straßenbahnschienennetzes noch vorhanden, allerdings einspurig. Und Perchtoldsdorf, durch dessen Gemeindegebiet der größte Teil verläuft, hat schon vor Jahren diese Strecke von den ÖBB gekauft.

Kaltenleutgebens Ortschefin Bernadette Schöny, ÖVP, sagt zu dem Vorschlag: „Die Forderung, dass die Bahngleise wieder genutzt werden, ist nicht neu. Es ist halt nur ein bisschen auffällig, dass diese Idee gerade vor der Wien-Wahl wieder spruchreif wird. Dass das umgesetzt werden würde, wäre für mich eine Sensation, einfach unglaublich. Ich stehe so einem Projekt positiv gegenüber. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand so viel Geld in die Hand nimmt, damit diese Forderung Realität werden kann.“

Perchtoldsdorfs Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, präzisiert: „Konkret geht es darum, die Straßenbahnlinie 60 ins Wiener Umland zu führen. Das wäre technisch möglich, allerdings mit einem großen Aufwand verbunden, auch finanziell. Was mich stört, ist, dass Stadträtin Sima den Vorschlag groß medial rausbringt, ohne im Vorfeld mit irgendjemand zu sprechen, schon gar nicht mit uns als Eigentümerin der Schienen.“

Alles, was dem öffentlichen Verkehr dient, sei positiv zu bewerten. Allerdings erwarte sich Schuster jetzt, dass „die Wiener auf uns als Eigentümer offensiv zugehen“.