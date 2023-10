Bezirk Mödling Sexueller Missbrauchsversuch: Mann verfolgte flüchtende Buben mit Rad

Foto: LPD NÖ

E in bislang unbekannter Täter soll am 25. August 2023 zwei Buben in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) obszön angesprochen und versucht haben, diese unsittlich zu berühren. Als die beiden Minderjährigen die Flucht ergriffen, verfolgte sie der Mann mit seinem Fahrrad.