Für Direktor Reinhard Gogola vom Gymnasium in der Mödlinger Bachgasse kommt der Erlass des Landesschulrates zur rechten Zeit: „Ich habe viel Verständnis dafür. Meiner Meinung nach brauchen wir die Informationsweitergabe in der Klasse zwischen Lehrern und Schülern über WhatsApp-Gruppen überhaupt nicht. Es gibt schulinterne Kommunikationsschienen, die anders und in einem geschützten Rahmen laufen, die klassischen sozialen Medien sind gar nicht notwendig“.

Es gäbe eine verpflichtende digitale Grundbildung in der Unterstufe, die alle Vor- und Nachteile der digitalen Welt vermittle. Dazu gehöre für Gogola auch der verantwortungsvolle Umgang mit dem Smartphone. „Ich werde von Eltern oft angesprochen, warum ich das Handy in der Schule nicht verbiete. Ich antworte dann immer: „Geben sie ihrem Kind das Smartphone nicht mit.“

Wolfgang Faber, Direktor im Gymnasium Perchtoldsdorf, ist anderer Meinung: „Wir würden uns wünschen, im Gegenstand digitale Grundbildung die Möglichkeit zu haben, den sinnvollen Umgang mit sozialen Medien zu trainieren.“

"Das Handy aus der Schule zu sperren wird schwieriger"

Das Dilemma bringt Direktor Michael Päuerl vom Gymnasium Keimgasse Mödling auf den Punkt: „Das Handy kann man aus dem Unterricht aussperren, aus der Schule wird das weitaus schwieriger. Selbst das Bildungsministerium hat eine eigene Facebook-Seite. Wir haben soziale Medien innerhalb unserer Gesellschaft. Die Schulen gehören zur Gesellschaft, sollen wir jetzt die sozialen Medien nicht nutzen?“

Auch Päuerl wünscht sich gesetzliche Rahmenbedingungen, innerhalb derer Schulen den Umgang mit WhatsApp und Co erproben können. Wichtig sei, dass die Lehrenden geschützt werden. Im Moment sei es so, „dass Lehrer für alles verantwortlich gemacht werden können, was innerhalb einer sozialen Plattform passiert. Das ist ein gewaltiges Risiko“

Auf klare Worte von der Exekutive setzt Susann Schibl, Direktorin der „Schule für Wirtschaft und Technik“ Mödling. „Das Programm Click&Check wird von Beamten des Bezirkspolizeikommandos Mödling mit unseren Schülern erarbeitet.“

Polizei hilft bei der Aufbereitung mit

Bezirksinspektor Norbert Vogel betont: „Das Programm beschäftigt sich etwa mit dem Thema Kettenbriefe, die via Whats

App versendet werden oder wo unheimliche Stimmen befehlen, diese Briefe weiter zu verschicken. Wir versuchen dann, altersgerecht aufbereitet zu zeigen, was hinter solchen Mechanismen steckt.“

Hannes Boeger, Elternvertreter der Mittelschule Perchtoldsdorf, hält es „für völlig unangebracht, als Lehrer mit den Schülern über WhatsApp zu kommunizieren“. Denn: „Viele sind sich nicht bewusst, dass wir uns bei sozialen Medien in einem rechtlichen Graubereich befinden. Das Internet vergisst nichts. Dennoch müssen die Kinder den Umgang damit lernen.“