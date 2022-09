Sparen, bis es nicht mehr geht: Gewerbetreibende verzweifelt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Klaus Straitz ist Weinhauer in Gumpoldskirchen. Gemeinsam mit seiner Familie bewohnt er ein altes Weinhauerhaus, dort ist auch seine Gaststube.

„Wir wissen einfach nicht, wie wir weitertun wollen“

Die anstehenden Preiserhöhungen „lassen ihn in der Luft hängen“. Gaspreise werden sich für ihn zukünftig verdoppeln, auf die Teuerungen beim Strom muss er noch warten: „Wir haben mit dem Kundenberater unseres Stromanbieters telefoniert und der hat gemeint, derzeit liegt der Preis beim 4- bis 6-Fachen. Wenn das so ist, brauche ich nicht mehr aufsperren.“ Auch die Deckelung des Strompreises bis zu 2.900 Kilowatt-Stunden sei kaum eine Erleichterung. „Da schießen wir weit drüber. Das ist ja nicht für eine Situation wie unsere ausgelegt. Wir wissen einfach nicht, wie wir weitertun wollen“, schildert Straitz.

Stromsparen sei in seinem Betrieb fast nicht möglich: „Wir nutzen einen Induktionsherd, der nur Energie verbraucht, sobald ich ihn benutze und schnell aufheizt. Außerdem haben wir überall LED-Lampen. Sonst wüsste ich nicht, was wir tun können. Wir haben schon in Geräte investiert, die weniger Strom brauchen, aber wenn viel los ist, brauche ich auch viel Energie.“

Wie es weitergehen soll, ist für Klaus Straitz noch ungewiss. „Bis Ende des Jahres haben wir unseren fixierten Strompreis, danach müssen wir entscheiden. Entweder wir heizen das Lokal nicht, stecken im Winter nicht aus und öffnen wieder, wenn es wärmer wird. Alternativ können wir das Lokal mit Holz heizen, aber der Kachelofen ist schwer regulierbar. Bei unseren milden Wintern ist es dann meistens viel zu heiß oder zu kalt“, erklärt Straitz.

Auch Roland Kuchler hat bereits schlaflose Nächte

Die steigenden Energiepreise bereiten Roland Kuchler, Geschäftsführer der Metallgießerei Beckerguss in Mödling „schlaflose Nächte“. Im Betrieb sind derzeit jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter dazu angehalten, so bewusst und sparsam wie möglich mit der Energie umzugehen, sonst müsse man mit der Situation einfach leben, wie sie ist.

„Wir sind stark von der Energie abhängig, um weiter produzieren zu können. Uns sind eigentlich die Hände gebunden, da wir seit Jahren bei einem Strommakler sind, der versucht, uns aufgrund des höheren Einkaufsvolumens gute Preise anzubieten. Andererseits brauchen wir gar nicht zu wechseln, weil es keine besseren Preise gibt“, erklärt Kuchler.

Schon vor ein paar Jahren wollte man Photovoltaikanlagen installieren lassen, das Vorhaben habe sich aber verlaufen. „Jetzt kriegst du kaum Paneele. Sicher hätten wir einiges investieren können, damit wir jetzt energiesparendere Geräte haben, aber solange unsere Kompressoren funktioniert haben, habe ich noch keinen Bedarf gesehen. Kurzfristig können wir also nur selbst sparen und mit Bedacht umgehen.“

Kunden werden erhöhte Preise spüren

„Ich bin natürlich gezwungen, die erhöhten Energie-, Rohstoff- und Transportpreise mit Maß und Ziel an die Kunden weiterzuleiten. Jedoch ein erhöhter Preis schreckt auch wieder Kunden ab, die wir in der Pandemiezeit aufgebaut haben und die uns durch diese schwierige Zeit gebracht haben. Ich versuche, die Preiserhöhungen fair und transparent weiterzugeben“, klagt Kuchler.

Sein Fazit lautet: „Es ist für ein Unternehmen sehr schwierig, sich auf die in letzter Zeit immer unterschiedlicheren Probleme einzustellen und diese irgendwie zu lösen.“

