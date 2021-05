Kinder aus schwierigen Alltagssituationen sollen die Chance erhalten, unbeschwerte Ferien zu erleben. Ihr Leben ist oftmals geprägt von Gewalt, Sucht, Krankheit oder Verlusterfahrungen in der Familie. Dazu kommt häufig finanzielle Not aufgrund von Arbeitslosigkeit und Verschuldung der Eltern.

Viele der Kinder haben noch nie Urlaub gemacht. Der Slogan „Ferien sind für alle da“ steht für das Ziel, ihnen Urlaub in Österreich ermöglichen zu können. Im Sinne des Ausspruchs „Tue Gutes und rede darüber“ ist auch vorgesehen, die großzügige Spendenbereitschaft publik zu machen. Die NÖN hat sich erneut bereiterklärt, in Kooperation mit der Bezirkshauptmannschaft über die Aktion und vor allem über die Spender zu berichten. Organisiert werden Ferienaufenthalte für gesundheitlich gefährdete oder sozial benachteiligte Kinder, unter anderem Lernferien und ein Campingurlaub.

Bezirkshauptmann Philipp Enzinger berichtet: "Der seit Jahren durchgeführte Badeaufenthalt an der oberen Adriaküste für Kinder mit besonderen Bedürfnissen ist heuer aufgrund der Pandemie nicht möglich. Für Kinder mit Essstörungen oder jene, die an einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom leiden, werden passende Sommerlager ausgewählt. Überall dort werden 24-Stunden-Betreuung, Ausflüge, soziales Lernen, Spiele inklusive pädagogisch geschulter Begleitung angeboten.“ Deshalb seine Bitte, sich an der Spendenaktion zu beteiligen: „Wir freuen uns über jeden Betrag, der auf unserem Konto eingeht.“

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT MÖDLING

Fachgebiet Sozialarbeit

„Ferien sind für alle da“

Raiffeisenbank Regionalbank Mödling

BIC RLNWATWWGTD

IBAN AT26 3225 0000 0070 6077