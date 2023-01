Spitzenkandidat Weninger: „Brauchen junge Leute in den Gemeinden“

Werbung

„Wir würden gerne im Bezirk Mödling bleiben, doch der Schritt in die Eigenständigkeit wird durch horrende Preise unmöglich“, kritisiert SPÖ-Jugendkandidatin Miriam Fischbacher aus Maria Enzersdorf. Bertan Öczan, ebenfalls Jugend-Kandidat aus Hennersdorf, verweist auf die Folgen der Abwanderung in günstigere Gegenden: „Die jungen Menschen verlieren Wertvolles – den Kontakt zu Familie und Freunden. Die Gemeinden verlieren Wertvolles – junge Ideen.“

„Was in Niederösterreich als Wohnbauförderung am Tisch liegt, passt bei uns nicht.“

Für Landtagsabgeordneten und Spitzenkandidaten Hannes Weninger, Gießhübl, ein deutliches Zeichen: „Was in Niederösterreich als Wohnbauförderung am Tisch liegt, passt bei uns nicht. Die Grundstückspreise sind bei uns ganz andere als etwa im Waldviertel. Wir brauchen eine andere Art der Förderung.“

Andreas Holzmann, Obmann der Mödlinger Baugenossenschaft (MöGen), spricht aus Erfahrung, was die triste Situation im gemeinnützigen, geförderten und vor allem leistbaren Wohnbau betrifft.

143 Wohnungen für 4.000 Bewerber

„Im Vorjahr haben wir in Mödling 143 Wohnungen gebaut bzw. übergeben: 90 in der Jakob Thoma-Straße, 54 in der Schleussner-Straße. Für diese Wohnungen hatten wir rund 7.000 Anfragen, 4.000 Personen haben sich tatsächlich für eine Wohnung vormerken lassen.“

Zur Stärkung des sozialen Wohnbaues fordern Weninger und Holzmann die Bereitstellung von bereits als Bauland gewidmeten Gründen im öffentlichen Besitz, darunter auch Flächen im Besitz der Bundesimmobilien GesmbH: „Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Wir brauchen junge Leute in den Gemeinden. Sie bringen Leben in den Bezirk“, machte Weninger deutlich.

