Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, ÖVP, hat die START-Niederösterreich Maturantinnen und -Maturanten des letzten Schuljahres online verabschiedet. Sie zeigte sich sehr erfreut, dass es „die Initiative START immer wieder schafft, so engagierte und wissbegierige junge Menschen erfolgreich entlang ihres Bildungsweges zu begleiten und sie dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen“.

Insgesamt wurden 38 „START-Jugendliche“ bisher auf ihrem Bildungsweg unterstützt, aktuell sind 25 aktiv im Stipendienprogramm aufgenommen. Eines haben alle Jugendliche gemeinsam: „Ihr Wunsch ist es, diese Bildungschance zu nutzen und mehr aus sich und ihrer Zukunft zu machen“, betonte Stefanie Moshammer, Projektleiterin „START-Stipendien Niederösterreich“.

NÖN: Wie leicht oder schwer ist die Schulzeit für Sie – vor allem, was Sprache, Klassengemeinschaft betreffen?

Gentijana Hagja: Mir geht es in der Schule sehr gut, da ich persönlich noch nie große Probleme hatte, was die Fächer als auch die Klassengemeinschaft betrifft. Ich glaube, ein Grund dafür könnte sein, dass meine Eltern mich immer unterstützt haben, das zu werden, was ich möchte, da sie selbst nicht die selben Möglichkeiten hatten wie meine Geschwister und ich. Zu meinen Lieblingsfächern gehören Englisch und Italienisch, da ich bilingual aufgewachsen bin und mir das Sprachen Lernen relativ einfach fällt. Die Sprache ist die Tür für neue Freundschaften, Gemeinschaften oder auch neue Kulturen.

Sahar Amiri: Wir haben eine tolle Klassengemeinschaft und helfen uns gegenseitig. Die Schulfächer fallen mir nicht so schwer außer Deutsch, aber ich bemühe mich sehr, die Sprache gut zu beherrschen.

Hadi Ghaznawi: Ich fühle mich sehr wohl in meiner Lehrstelle, denn unter allen Mitarbeitern herrscht eine sehr gute Atmosphäre. Ich freue mich auf den neuen Tag, um mit meinen Kollegen zu arbeiten und mich mit ihnen zu unterhalten, da ich mich gut mit ihnen verstehe.

Navid Chamran (22), Mödling, kommt aus Afghanistan/Iran, besucht die HTL Mödling. START-Stipendium NÖ

Navid Chamran: Es geht mir in der Schule gut. Ich habe auch eine sehr angenehme Klassengemeinschaft, mittlerweile fühle ich mich mit der deutschen Sprache auch gut. Die technischen Fächer sind nachvollziehbarer als zuvor. Ich bin auf meinem Weg gut unterwegs.

Anna Hajdu: Mir geht es momentan sehr gut in der Schule. Ich verstehe mich mit meinen Mitschülern und Mitschülerinnen gut. Mit der deutschen Sprache habe ich noch Probleme, aber ich arbeite daran.

Wie dankbar sind sie dem Land und dem Verein für die Unterstützung?

Hagja: Sehr dankbar. START unterstützt mich einerseits durch das Bildungsgeld, andererseits aber auch durch Möglichkeiten, sich weiterbilden zu können. Man fühlt sich direkt aufgenommen.

Amiri: START hilft mir, meine Ziele zu erreichen. Ich konnte viele Workshops und Nachhilfe-Kurse besuchen, wo ich mein Deutsch verbesserte. Noch dazu haben mir die Studienberatungen einen besseren Überblick gegeben, um entscheiden zu können, in welche Richtung ich gehen möchte.

Hadi Ghaznawi (16), Mödling, kommt aus Afghanistan, macht eine Lehre als Elektrotechniker. START-Stipendium NÖ

Ghaznawi: Ich bin dem Land und START sehr dankbar, weil sie mir vieles ermöglicht haben. Von START bekomme ich nicht nur die finanziellen Unterstützungen, sondern es werden auch viele Workshops, Lerngruppen und Ausflüge angeboten.

Chamran: Ich bin dem Land und dem Verein START-Stipendien sehr dankbar für ihr tolles Engagement und für ihre Unterstützung jeder Zeit. Ich habe die Chance bekommen, eine Schule hier in Mödling zu besuchen.

Hajdu: Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung durch START und das Land. START unterstützt mich durch die vielen Seminare und auch finanziell.

Wie und wo wollen Sie ihr weiteres Leben verbringen?

Gentijana Hagja (18), Vösendorf, stammt aus dem Kosovo, VBS Mödling. START-Stipendium NÖ

Hagja: Ich persönlich halte wenig davon, weit in die Zukunft planen. Aktuell träume ich davon, selbstständig zu werden und mir etwas Eigenes aufzubauen. Ich möchte nach meinem Schulabschluss in der VBS Mödling studieren. Was genau, steht für mich noch offen.

Amiri: Mein Ziel ist vorerst, die Matura abzuschließen. Dann möchte ich gerne studieren. Da für mich glücklicherweise so viele Türen offen stehen, habe ich noch nicht entschieden, was ich weiter machen will.

Ghaznawi: Ich will zuerst meine Lehre, Matura und den Werkmeister abschließen. Danach will ich mehr Erfahrung sammeln und ein Entwickler werden oder mein eigenes Unternehmen gründen.

Chamran: Ich würde gerne hier in Mödling weiter leben und nach der Schule als Elektrotechniker beginnen.

Hajdu: Zur Zeit ist es mein fester Plan , die Matura zu schaffen und danach zu studieren. Für das Studieren habe ich doch keine genaueren Pläne.

Fühlen Sie sich im Bezirk Mödling wohl?

Hagja: Ich lebe seit meiner Geburt hier. Dieser Bezirk ist für mich viel mehr als nur ein Ort, in dem ich lebe und in die Schule gehe. Es sind die Freunde, Vielfalt der Menschen, meine Familie, Landschaften und der Zusammenhalt untereinander, die diesen Bezirk zu dem machen, was ich zu lieben begonnen habe.

Sahar Amiri (19), Hinterbrühl, kommt aus Afghanistan, besucht die HLW Biedermannsdorf. START-Stipendium NÖ

Amiri: Ich liebe Mödling, ich liebe Österreich. Die grünen Berge sind schön. Es gefällt mir und ich bin dankbar, hier sein zu dürfen. Hier ist jetzt ein Teil von mir und meiner Heimat.

Ghaznawi: Der Bezirk Mödling ist eine sehr nette Gegend. Man kann sehr schnell, um frische Luft zu holen, in den Wäldern spazieren gehen.

Chamran: Ich mag Mödling sehr und fühle ich mich hier zu Hause.

Hajdu: Mir gefällt es sehr im Bezirk Mödling, ich bin froh, hier wohnen zu können.