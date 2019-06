Frühling in Berlin-Prenzlauer Berg, Cafe „Anna Blume“, Treffpunkt mit Schauspielerin Stefanie Reinsperger (31) aus Biedermannsdorf. Die Tätigkeit des Vaters im Außenministerium bringt es mit sich, dass sie zunächst zweieinhalb Jahre in Belgrad und anschließend vier Jahre in London wohnt. Retour in Österreich (Biedermannsdorf) steigt sie in der 3. Klasse Volksschule in Wiener Neudorf ein. Jener Gemeinde, in der Mama Helga bis zur Pensionierung als Amtsleiterin fungierte.

Der Wunsch nach den Brettern, die die Welt bedeuten, sei schon relativ früh entstanden, betonte die zweimalige Salzburger „Buhlschaft“ (2017, 2018): „Meine Eltern haben mein Vorhaben sehr gefördert.“

Kraus In Wiener Neudorf hat Reinsperger einen bleibenden kulturellen Abdruck hinterlassen. Im zarten Alter von neun Jahren durfte die damalige Schülerin die B17-Unterführung beim Alten Rathaus durch eine Krake verschönern.

Schon im Alter von vier Jahren durfte sie in alle möglichen Vorstellungen mitgehen: „Ich habe es damals keineswegs als Zwang empfunden. Im Gegenteil, ich bin mucksmäuschenstill im Theater gesessen und habe alles mit großem Interesse verfolgt. Schlimm und störend waren für mich Kinder, die während der Vorstellung ständig geraschelt und etwas gegessen haben.“

Ein prägendes Erlebnis war für die kleine Stefanie die Aufführung von Arthur Schnitzlers „Reigen“. „Für mich ist damals für kurze Zeit die Welt stillgestanden. Da dachte ich mir, das möchte ich auch einmal gerne machen.“

Reinsperger hatte „das große Glück, am Max Reinhard Seminar aufgenommen worden zu sein“. Schon während der Zeit der Schauspielschule hatte sie ein Gastspiel mit einem Stück eines Regiestudenten, woraufhin „ich kurze Zeit später zum Vorsprechen nach Düsseldorf eingeladen wurde“. Weitere Engagements führten sie ins Burg- und Volkstheater.

„Lieber auf der Bühne als im realen Leben“

Im Moment ist sie im Berliner Ensemble engagiert. Sie liebt ihren Job, wiewohl er „sehr, sehr schwer, zeitraubend und nervenaufreibend ist. Es gibt oft Abende, die einem alles abverlangen, aber man ist am Ende doch sehr glücklich. Schauspielen ist eine Sucht. Ehrlich gestanden bin ich lieber auf der Bühne als im realen Leben“.

Besonders im Rampenlicht stand Reinsperger als Buhlschaft an der Seite von Tobias Moretti im Salzburger „Jedermann“. „Das war eine große Erfahrung. Salzburg nimmt einen großen Teil in meinem Leben ein.“

Dass Erfolg einen Menschen oft verändert, hat man schon erlebt. Reinsperger versucht, „geerdet und am Boden zu bleiben, denn was ist Erfolg? Erfolg ist so kurzlebig und wenn ich meinen Beruf ausleben darf, den Luxus habe, davon leben zu können, ist das wahnsinnig schön. Für mich ist Erfolg, wenn ich tolle Freunde und Menschen um mich und meinen Job habe. Aber auch, wenn ich immer wieder auf neue Herausforderungen stoße“. Aktuell ist Stefanie Reinsperger neben dem Berliner Ensemble auch mit Dreharbeiten zu „Maria Theresia“ beschäftigt. Gedreht wird in Brünn, Prag und Wien unter der Regie von Robert Dornhelm.

Film drehen oder Theater spielen? „Das kann man nicht vergleichen, denn sobald ich von dem einen mehr gemacht habe, vermisse ich das andere. Und deshalb bin ich sehr dankbar, zweigleisig fahren zu können“. Im November wird im Fernsehen übrigens ein neuer „Landkrimi“ mit dem Titel „Das dunkle Paradies“ mit Reinsperger zu sehen sein. So ganz nebenbei unterrichtet sie auch noch an der Schauspielschule. „Deshalb bleibt Berlin erst einmal mein Lebensmittelpunkt“.

Abstecher nach Biedermannsdorf sind derzeit eher die Seltenheit, der Besuch der Sommerspile Perchtoldsdorf wird heuer auch flachfallen. Über Besuche ihrer Eltern in Berlin freut sich der Schauspiel-Star aber immer.