Steinbruchsee: Das Badeverbot bleibt umstritten

Was das Thema „Steinbruchsee“ betrifft, herrscht nun nach der medialen Aufregung rund um die Durchsetzung des Badeverbots zumindest zwischen den beiden Gemeinden Kaltenleutgeben (Grundstückseigentümerin) und Perchtoldsdorf (See-besitzerin) Übereinstimmung.

Im Speziellen geht es um den gesamten Seebereich, vor allem dort, wo der Zutritt durch das bescheidmäßig bereits seit 2020 vorgesehene Abbaggern der Zugangsbrücke und die Errichtung eines Zaunes unterbunden werden soll.

Nunmehr haben sich die Bürgermeisterinnen beider Gemeinden darauf verständigt, die Forststraße im Einklang mit der Natur attraktiver zu gestalten und entsprechende Maßnahmen zu setzen. Immerhin handle es sich „um ein wichtiges Naherholungsgebiet für unsere Bürgerinnen und Bürger“, betonte Kaltenleutgebens Ortschefin Bernadette Geieregger, ÖVP.

Kein Geld für Umweltgutachten

Den Gedanken, ein Umweltgutachten in Auftrag zu geben, das das Badeverbot aufheben könnte, habe sie aus finanziellen Gründen – ein fünfstelliger Eurobetrag wäre aufzubringen – verworfen: „In den kommenden Jahren stehen in unserer Gemeinde viele herausfordernde Projekte auf der Tagesordnung. So bauen wir eine Waldanlage für unsere Vereine, renovieren und erweitern die Volksschule und den Kindergarten. Ohne sich in den finanziellen Ruin zu stürzen, ist ein Badesee für uns aktuell nicht umsetzbar.“

Andrea Kö, ÖVP, will „sicherstellen, dass das Naturschutzgebiet auch in Zukunft entsprechend zur Erholung genutzt werden kann. „Leider ist das Naturschutzgebiet aufgrund der illegalen und exzessiven Nutzung sehr beeinträchtigt und viele Tierarten sind aktuell nicht zu finden. Der Schutz von Artenvielfalt und die Diversität im Gebiet sind uns ein besonderes Anliegen.“

Der von der Naturschutzbehörde definierte Bereich, der als Naherholungsgebiet genutzt werden kann, soll neu gestaltet werden – etwa in Form eines Naturlehrpfades, der bis zum Sommer 2023 umgesetzt werden und als Ausgangspunkt für Wanderungen dienen soll. Zudem wird es Sitzgelegenheiten geben, der See darf auch weiterhin nur entsprechend der rechtlichen Gegebenheiten (z.B. Fischen) genutzt werden. Das Badeverbot bleibt in jedem Fall aufrecht.

Vereinsgründung pro baden

Kurz vor Redaktionsschluss wurde bekannt, dass Vertreter der „IG See“ einen Verein gründen wollen, der die Badenutzung unter strenger Einhaltung des Naturschutzes ermöglicht. In nächster Zeit sollen konstruktive Vorschläge gesammelt, in weiteren Treffen konkretisiert und zeitnah den politischen Verantwortlichen präsentiert werden.

Politikum bahnt sich an

