Wie bereits durch die Wetterdienste vorhergesagt, sorgte Sturmtief „Siglinde“ seit den Dienstag-Nachtstunden für hohe Windgeschwindigkeiten und den damit verbundenen Feuerwehreinsätzen in ganz Österreich.

Das Sturmtief beherrscht derzeit auch das Einsatzgeschehen der Freiwilligen Feuerwehren im Bezirk Mödling. Zahlreiche Einsatzkräfte sind seit Dienstag, 19 Uhr ,mit Aufräum- und Sicherungsarbeiten bei bisher fast 40 Einsätzen beschäftigt. Auch Mittwochfrüh liefen aktuell acht Einsätze nach Sturmschäden.

In Wiener Neudorf rückte die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf um 5:42 Uhr zum ersten Sturmeinsatz aus. So mussten abgebrochene Äste und ein Baum durch die Feuerwehr entfernt werden. Bei einem Einsatz am Reisenbauer-Ring konnten diese Arbeiten nur aus dem Korb der Drehleiter erfolgen.

In Münchendorf wurde ein Klein-Lkw vom Sturm umgeworfen. Die FF Münchendorf musste das 5 Tonnen schwere Unfallfahrzeug mit einer Seilwinde aufstellen und aus dem Graben ziehen. Im Stadtgebiet von Mödling verzeichnete man schon am Abend acht Einsätze.

www.ff-wr-neudorf.at