Die Coronakrise stellt nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Arbeitsmarktservices vor Herausforderungen. Auch die Experten und Referenten der Wirtschaftskammer-, Arbeiterkammer- und Gewerkschaftsbund-Geschäftsstellen stehen fast rund um die Uhr im Einsatz.

Wirtschaftskammer: Für Andrea Lautermüller, Leiterin der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Mödling und ihr Team gab es in den ersten Tagen und Wochen nach dem Lockdown „Telefonate und E-Mails in unfassbarem Ausmaß. Kaum war eine Pressekonferenz der Bundesregierung zu Ende, haben schon die Telefone geläutet“. Es sei die größte Herausforderung gewesen, den besorgten Unternehmern klare Antworten, vor allem, was Förderungen betraf, zu geben: „Ohne rechtliche Grundlagen war das sehr schwer“, erinnert sich Lautermüller, zudem hätten sich die Ankündigungen und Beschränkungen ständig geändert.

Die Bezirksstelle ist seit 16. März für den Parteienverkehr geschlossen, Lautermüller und drei Mitarbeiterinnen halten die Stellung, die beiden Referenten Sarah Reiserer und Reinhard Mohr sind, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, in Homeoffice.

Alles in allem hat das Team etwa 3.000 Anfragen abgearbeitet. Alle umfassenden Corona-Infos (Arbeitszeitmodelle, Förderungen) sind auch auf der Homepage www.wko.at aufgelistet. Vorgesehen ist auch, dass die Mitarbeiter der Bezirksstelle ab Montag, 18. Mai, in dringenden Fällen wieder für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen.

Martin Fürndraht, Obmann der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle, bedankte sich für den Einsatz: „Am Anfang der Krise, als Lösungen noch weit entfernt schienen, ging es unseren Mitgliedern vor allem auch um emotionale Unterstützung. Wir kennen die Unternehmer und ihre Betriebe.“ Man bleibe „erste Anlaufstelle bei Fragen. Egal, ob Einzelpersonenunternehmen oder Großbetrieb, die Probleme, die durch die Corona-Krise entstanden sind, sind überall dieselben. Krisenarbeit beginnt auf regionaler Ebene“, betonte der Bezirksstellenobmann.

Arbeiterkammer

Auch in der Arbeiterkammer-Bezirksstelle Mödling standen die Telefone nicht still, zudem galt es, unzählige E-Mails zu beantworten. „Wir waren und sind fast rund um die Uhr da“, machte Geschäftsstellenleiterin Susanna Stangl deutlich. Am Beginn der Corona-Wirren bildeten Themen wie „Einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit Wiedereinstellungsgarantie“ und „Kurzarbeit“ die Anfrage-Schwerpunkte. Die Infos der Arbeiterkammer-Experten zeigten oft Wirkung:

AK Susanna Stangl sitzt in ihrem Büro jetzt hinter einer Plexiglaswand.

„Wir haben gemerkt, dass die Dienstnehmer, die sich bei uns erkundigt haben, die Infos gleich an den Chef weitergegeben haben“, freut sich Stangl. In den nächsten Tagen und Wochen rechnet sie damit, dass sich die Anfragethemen ändern werden. „Jetzt wird immer klarer, dass viele seit Februar kein Geld mehr gesehen haben. Dementsprechend wird es nun öfters darum gehen, den Mitgliedern bei offenen Forderungen zu helfen.“ In der Vorwoche war abwechselnd je ein Mitarbeiter-Team in der Bezirksstelle zugegen, seit Montag gibt es „in dringenden Fällen auch wieder persönliche Beratung in den Büroräumlichkeiten“, erklärt Stangl.

Gewerkschaftsbund

Markus Wagner, ÖGB-Regionalsekretär der „Thermenregion Wienerwald“ steht „vom ersten Tag an mitten im Geschehen. Wir beraten unsere Mitglieder in allen nur erdenklichen Angelegenheiten, es gibt natürlich sehr viele Unsicherheiten“. Zu Beginn sei es zu „unheimlich vielen Kündigungen gekommen. Ich bin stolz darauf, dass wir doch einige Firmenchefs von der Kurzarbeit überzeugen konnten“, zeigte sich Wagner zufrieden. Zudem habe er gemerkt, dass es dort, „wo es Betriebsräte gibt, kaum Probleme zu bemerken waren“. Und es sei augenscheinlich, dass „die Krise gezeigt hat, wie wichtig Sozialpartnerschaft ist. Jetzt hoffe ich, dass unsere Forderung eines Corona-Tausenders für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die das Land am Laufen halten, durchgeht“.