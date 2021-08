Viele Ärzte in ganz Österreich haben ihr Angebot während der Pandemie auf Telemedizin erweitert.

So auch Hautärztin Manuela Jansa aus Mödling. „In der Hochlockdown-Phase, als auch noch ein Mangel an Schutzmaterial vorhanden war, habe ich mich dazu entschieden, meinen Patienten eine andere Möglichkeit zu bieten, mit mir in Kontakt zu treten.“ Via WhatsApp oder Mail konnten Fotos von diversen Hautpartien an Jansa geschickt werden. „Diese Methode wurde auch wirklich gut angenommen. Nun wird dies aber wieder restriktiver gehandhabt. Für mich ist das persönliche Gespräch und auch die direkte Untersuchung am Patienten noch immer das A und O.“

Auch Lukas Hold, Facharzt für Orthopädie und Traumatologie aus Perchtoldsdorf, findet positive Aspekte am Thema Telemedizin. „Die Möglichkeit eines Gespräches zwischen Patient und Arzt per Telefon oder Videotelefonie ist gerade in der jetzigen Zeit eine gute Möglichkeit medizinische Fragestellungen zu klären, ohne die eigenen vier Wände verlassen zu müssen.“ Diese Art der Konsultation ist jedoch nicht in jedem Fachgebiet möglich. Wie etwa auch in dem von Hold. „Gerade in der Orthopädie und Unfallchirurgie ist es für mich als behandelnder Arzt essenziell, die schmerzhafte bzw. verletzte Körperregion der Patienten untersuchen und testen zu können. Hier wird eine Ferndiagnose nie an eine Diagnose, welche nach einer genauen körperlichen Untersuchung gestellt wurde, herankommen.“

Allerdings eigne sich die Telemedizin nach Erstkonsultationen zur Besprechung der erhaltenen Befunde und zur Planung der weiteren Vorgehensweisen.