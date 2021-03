„Chaos“, „Himmelschreiend“ waren nur einige der druckreifen Wortmeldungen, die die Mödlinger NÖN-Redaktion am Samstagvormittag erreichten. Die Schlange der Wartenden – vorwiegend Personen der vulnerablen Gruppe – in der Scheffergasse nahm beachtliche Ausmaße an. Noch dazu bei winterlichen Temperaturen. "Mein Vater, der heute geimpft werden soll, sitzt im Auto, ich stehe derweil hier für ihn an", ärgert sich eine Begleitperson. Eine Dame mit Rollator bleibt ruhig: "Was soll ich anderes machen als zu warten? Ich muss geimpft werden. Aber das Stehen fällt mir schon schwer."

Rot Kreuz-Bezirksstellenkommandant Michael Dorfstätter war ob der Situation mehr als unglücklich: „Wir wurden von Land beauftragt, eine Impfstraße einzurichten, also Administration und Infrastruktur bereitzustellen. Allerdings wussten wir nicht, wer wann kommt oder ob den Personen Zeitslots zugeteilt wurden.“

Dann auch noch das: „Die eigentlich für Freitag, Samstag und Sonntag vorgesehenen drei Impftermine wurden auf einen zusammengelegt.“ Und: Die ersten Termine wurden um 8 Uhr vergeben, die Infos des Roten Kreuzes über den Impfstart lauteten 9 Uhr. „So sind die Warteschlange und Wartezeit zu erklären“, ergänzte Rot-Kreuz-Geschäftsführer Roman Frauenberger. Diese etwa 100 Personen hätten erst einmal „eingeschoben“ werden müssen. Alles in allem wurden am Samstag 800 Personen geimpft.

"Wir konnten nur reagieren"

Das Rote Kreuz in Mödling macht deutlich: "Wir konnten nur reagieren. Wir haben umgehend mit der Versorgung der Wartenden begonnen, haben Bänke aufgestellt, helfen, wo es nur geht“, betonten Frauenberger und Dorfstätter. Denn eines will man vermeiden. Dass das „Verlierer-Image beim Roten Kreuz bleibt“.

Stefan Spielbichler von Notruf NÖ bedauert die Unannehmlichkeiten sehr. „Leider eine Verkettung mehrerer Umstände.“ Zum einen wurde durch den vorläufigen Stopp des Astrazeneca-Vakzin die Kapazität deutlich verringert, was die Reduktion der Impftermine von drei auf einen zur Folge gehabt habe. „Wir hatten die Möglichkeit, ganz abzusagen oder eben die eingeschränkte Impfmöglichkeit anzubieten.“ Man habe sich für Letzteres entschieden. Dann kam auch noch das Missverständnis mit den divergierenden Startzeiten hinzu. „Es tut uns sehr leid“, bittet Spielbichler um Verständnis.