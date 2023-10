Los ging's in Perchtoldsdorf, wo Bürgermeisterin Andrea Kö Landesrat Ludwig Schleritzko die Sanierung der Gemeindewohnungen im ehemaligen Bürgerspital und des Knappenhofs thematisierte. In Gießhübl gab Bürgermeister Johannes Seiringer einen Überblick über die großen Bauprojekte, die in den nächsten Jahren durch die Gemeinde zu finanzieren sind: das neue Altstoffsammelzentrum, der Wirtschaftshof und das Kinderbetreuungszentrum auf der Kuhheide. In der Gemeinde Wienerwald machte Schleritzko einen Abstecher in den neuen Nah&Frisch-Markt, den die Gemeinde nach einer großen Kraftanstrengung heuer eröffnen konnte und damit einen modernen Nahversorger nach Sulz im Wienerwald holen konnte.

Schleritzko betonte im Rahmen seiner Tour einmal mehr: „Das Land Niederösterreich und die Gemeinden sind starke Partner bei der Umsetzung von wichtigen Projekten in den Gemeinden.“

Auf der Baustelle des neuen Altstoffsammelzentrums und des Wirtschaftshofes Gießhübl: Bürgermeister Johannes Seiringer, Landesrat Ludwig Schleritzko und der Leiter des Wirtschaftshofes, Christian Mayerhofer. Foto: ÖVP