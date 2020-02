Das Duo soll die Tathandlungen stets vor Einkaufsmärkten ausgeführt haben. Großteils wurden Senioren angesprochen und in aufdringlicher Weise dazu verleitet, Geld zu wechseln, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Aus den Brieftaschen sollen die Verdächtigen in der Folge Bargeld gestohlen haben.

Ein ähnliches Vorgehen beobachteten Beamte am Montagvormittag auf einem Parkplatz in Vösendorf. Nachdem einer der Männer in die Jackentasche eines Opfers gegriffen hatte, stieg der Verdächtige in einen Pkw mit ungarischem Kennzeichen. Das Auto verließ den Parkplatz und fuhr dabei an einem vor der Ausfahrt querstehenden Streifenwagen vorbei.

Mit überhöhter Geschwindigkeit rasten die beiden Ungarn danach auf der B17 in Richtung Süden, das Auto hielt auch bei roten Ampeln nicht. Die Exekutive verfolgte das Duo schließlich mit mehreren Streifenwagen, eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn.

Die Flucht der beiden Ungarn wurde wenig später an einer Kreuzung jäh gestoppt, als der Wagen der Männer in das Heck eines einbiegenden Lkw krachte. Während der Pkw-Lenker - ein bei ihm durchgeführter Drogentest verlief positiv - unverletzt blieb, erlitt sein gleichaltriger Mitfahrer schwere Blessuren. Der Mann wurde im Landesklinikum Baden versorgt.

Die Ungarn waren teilweise geständig und wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Weitere Opfer des Duos werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Vösendorf (Tel.: 059133-3343) zu wenden.