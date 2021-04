Den 26. April 1986 wird Biedermannsdorfs Altbürgermeister Karl Schrattenholzer, ÖVP, nie vergessen. Er war damals Hauptreferatsleiter ABC-Abwehr im Amt für Wehrtechnik des Bundesministeriums für Landesverteidigung: „Unser Strahlenfrühwarnsystem zeigte ab 26. April steigende Werte, die am 30. April ihren Höhepunkt erreichten. Daher wurde in den Abendstunden Strahlenalarm für das Bundesheer ausgelöst und die ABC-Abwehrtruppe in Alarmbereitschaft gestellt.“ So wie ganz Europa wurde auch Österreich von der radioaktiven Wolke bedroht. Was wohl niemand bedenkt: „Bei dem Reaktorunfall ist radioaktives Material im Ausmaß von etwa 15 Hiroshima-Bomben freigesetzt worden.“

Der Assistenzeinsatz des Bundesministeriums für Landesverteidigung fand an allen Grenzen zu den ehemaligen Ostblockländern statt. Schrattenholzer selbst war in Drasenhofen an der tschechischen Grenze tätig.

„Wir haben bei jedem, der die Grenze passiert hat, die Strahlenbelastung gemessen. Da waren Autos darunter, die enorm belastet waren, da haben wir sofort Dekontaminationsmaßnahmen ergriffen, genauso bei den Insassen. Das Wichtigste war, dass der radioaktive Staub rasch abgewaschen wurde und die die Menschen neue Kleidung anzogen“, erläutert Schrattenholzer. Möglich machten das spezielle Dekontaminations-Anlagen für Fahrzeuge und Personen, die die ABC-Truppe direkt an den Grenzen aufbauten. Menschen, die von der ehemaligen Tschechoslowakei nach Österreich kamen, waren entsetzt: „Sie wussten nichts oder kaum etwas von dem Reaktorunfall in Tschernobyl“, berichtet Schrattenholzer.

Eine Delegation aus Minsk durfte 1991 zum Dank an den heldenhaften Einsatz nach dem Unglück ins Ausland reisen und stattete auch der FF Perchtoldsdorf mit dem damaligen Kommandanten Josef Biwi Drexler (4.v.l.) und Anton Plessl vom Samariterbund (stehend 4.v.r.) einen Besuch ab. FF Perchtoldsdorf, Boe

Doch nicht nur an den Grenzen waren die ABC-Spezialisten im Einsatz. So wurden Lebensmitteln zu gewissen Untersuchungsstellen wie etwa ins Forschungszentrum Seibersdorf (Bezirk Baden) transportiert: „Etwa 500 Soldaten, darunter auch etliche ABC-Milizsoldaten, wurden mobilisiert“, betont Schrattenholzer, der noch heute Präsident der Vereinigung des Forums ABC-Abwehr in Österreich ist.

Einsatzteam zu Besuch in Perchtoldsdorf

Die FF Perchtoldsdorf kann in ihrer über 150-jährigen Geschichte auch auf bewegende Momente zurückblicken. Nicht umsonst hat Ehrenverwalter Fritz Maca sen. der Jubiläumsausgabe einem Ereignis eine Seite gewidmet: In Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr Wien und dem Samariterbund wurde 1991 eine Feuerwehrdelegation aus Minsk empfangen. „Die Truppe durfte nach ihrem heldenhaften Einsatz beim Reaktorunfall in Tschernobyl eine Auslandsreise unternehmen und hatte dabei die Gelegenheit, auch die Feuerwehr Perchtoldsdorf zu besichtigen“, erinnert sich Maca. Als Geschenk gab’s einen Helm, der beim Einsatz getragen wurde.

Ehrenverwalter Fritz Maca sen. zeigt den Helm, ein Gastgeschenk. FF Perchtoldsdorf, Boe, FF Perchtoldsdorf, Boe

Eine NÖN-Anfrage bei Bezirkshauptmann Philipp Enzinger ergab, dass das einzig noch Aktenkundige aus der damaligen Zeit ein Amtsblatt-Beitrag über radioaktive Werte in Lebensmitteln ist. „Heute gibt es einen gesamtstaatlichen Notfallplan über Ereignisse in Kernkraftwerken und anderen kerntechnischen Anlagen mit einem umfangreichen radiologischen Notfallmanagement zum Schutz der Bevölkerung und der Umwelt im Falle eines Notfalls“, erklärt Enzinger. Für die Festlegung und Durchführung einzelner Schutzmaßnahmen sind im Ernstfall das Amt der NÖ-Landesregierung mit seiner Landeswarnzentrale und „insbesondere die Bezirkshauptmannschaften und Einsatzorganisationen vorgesehen – eine wichtige Aufgabe im Rahmen des allgemeinen Katastrophenschutzes.“

„Radioaktiver“ Maßnahmenplan

Der allgemeine Katastrophenschutzplan für die Bezirkshauptmannschaft Mödling berücksichtigt auch den Bereich Strahlenschutz. „Unter anderem sind Strahlenschutzräume nach Gemeinden aufgegliedert“, macht Enzinger deutlich“. Ebenso ist ein Maßnahmenkatalog enthalten, wie im Falle einer großräumigen Kontamination durch radioaktive Stoffe vorzugehen ist. „Bei Reaktorunfällen in einem Kernkraftwerk sind auch die Aufgaben der Gemeindeeinsatzleitung festgelegt. Der Schwerpunkt auf Bezirksebene könnte künftig insbesondere Maßnahmen für Transportunfälle mit radioaktivem Material sein.“